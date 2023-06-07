Мешканець Херсона врятував кошеня, яке ледь не втонуло

Так, у Херсоні чоловік врятував кошеня. Крихітна істота з останніх сил трималася за стінку, аби не впасти у воду й не потонути.

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На одній із затоплених вулиць чоловік почув нявчання. Підійшовши ближче помітив маленьке кошенятко, яке кігтиками ледь трималося за стінку, аби не впасти у воду.

Чоловік одразу кинувся рятувати рудого пухнастика. На щастя, мешканець Херсона прийшов на допомогу кошеняті вчасно.

Як чоловік врятував кошеня: дивіться відео

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