Мешканець Херсона врятував кошеня, яке ледь не втонуло
Так, у Херсоні чоловік врятував кошеня. Крихітна істота з останніх сил трималася за стінку, аби не впасти у воду й не потонути.
Зверніть увагу Тисячі тварин у пастці: Зеленський каже, що Україна зробить все, аби їх врятувати
На одній із затоплених вулиць чоловік почув нявчання. Підійшовши ближче помітив маленьке кошенятко, яке кігтиками ледь трималося за стінку, аби не впасти у воду.
Чоловік одразу кинувся рятувати рудого пухнастика. На щастя, мешканець Херсона прийшов на допомогу кошеняті вчасно.
Як чоловік врятував кошеня: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС і тварини: останні новини
- Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.
- Як повідомили пізніше, близько 300 тварин загинуло внаслідок затоплення звіринця. Вижити могли лише лебеді та качки.
- Втім, згодом заявили, в зоопарку "Казкова діброва" в Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення. Вони перебували не на території парку, а вдома в однієї з працівниць.
- Водночас російські пропагандисти цинічно заявляють, що тварин там не було. Про це пишуть у своїх ЗМІ.
- Місцеві правоохоронці намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує. Зокрема, поліцейський врятував собаку у Херсоні.
- В мережі опублікували відео на якому видно, як лебеді плавають містом Нова Каховка на півдні України після прориву дамби на гідроелектростанції.
- Тетяна, мешканка Херсона, після підриву гідроелектростанції з усіх сил старалася потрапити у напівзатоплений будинок, аби знайти і допомогти своїй собаці Мулі.
- Також постало питання, чи загрожує підтоплення біосферному заповіднику "Асканія-Нова". Відповідь на це дав науковець, ексдиректор біосферного заповідника Віктор Гавриленко.
- На тлі подій з Каховською ГЕС, 24 канал ще раз нагадує, як евакуюватися з домашніми тваринами та що покласти до тривожної валізки.