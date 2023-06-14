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Тритони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки,

– повідомили у міністерстві.

Дорогу "вимушені переселенці" перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах. Червонокнижні тритони / Фото з фейсбуку Міндовкілля​ Тим часом працівники "Тузлівських лиманів" попередили, що це тритони з Червоної книги. На жаль, ще 149 тварин виявили загиблими.

Наразі екологи працюють над ліквідацією наслідків екологічної катастрофи, спричиненої атакою Росії на гідроелектростанцію.

З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин

Понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.

Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.

Підрив Каховської ГЕС і тварини