Червонокнижні тритони гинуть через підрив Каховської ГЕС
Співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
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Тритони не мешкають в солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки,
– повідомили у міністерстві.
Дорогу "вимушені переселенці" перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.
Червонокнижні тритони / Фото з фейсбуку Міндовкілля
Тим часом працівники "Тузлівських лиманів" попередили, що це тритони з Червоної книги. На жаль, ще 149 тварин виявили загиблими.
Наразі екологи працюють над ліквідацією наслідків екологічної катастрофи, спричиненої атакою Росії на гідроелектростанцію.
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врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.
Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.
Підрив Каховської ГЕС і тварини Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома. Як повідомили пізніше, близько 300 тварин загинуло внаслідок затоплення звіринця. Вижити могли лише лебеді та качки. Втім, згодом заявили, в зоопарку "Казкова діброва" в Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення. Вони перебували не на території парку, а вдома в однієї з працівниць. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб врятувати тварин Водночас російські пропагандисти цинічно заявляють, що тварин там не було. Про це пишуть у своїх ЗМІ. Втім, власник кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявив, що не вивозив тварин із зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці. Місцеві правоохоронці намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує. Зокрема, поліцейський врятував собаку у Херсоні. В мережі опублікували відео на якому видно, як лебеді плавають містом Нова Каховка на півдні України після прориву дамби на гідроелектростанції. Тетяна, мешканка Херсона, після підриву гідроелектростанції з усіх сил старалася потрапити у напівзатоплений будинок, аби знайти і допомогти своїй собаці Мулі.