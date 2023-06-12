Тварини шукають нових люблячих господарів. Серед евакуйованих є важкі тварини, неходячі собаки з ампутованими лапами. Вони з тамтешніх притулків, потребують лікування та довгої реабілітації. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Читайте також Тіла тварин пливуть по Дніпру, — Хлань про жахливі наслідки теракту на Херсонщині

У нас є один важкохворий собака, який впав до військових в окоп, був знесилений і не міг звідти вийти просто. Він вже 2 дні в клініці, бо приїхав ще першим рейсом. Є й інші собаки, які в досить нормальному стані... Ми закликаємо львів'ян активно забирати цих котів та собак, яких ми привезли,

– каже керівник Домівки врятованих тварин у Львові Орест Залипський.

Більшість тварин, яких евакуювали волонтери, були безпритульними й жили на вулицях в районах, які затопило. Проте команді Домівки врятованих тварин доводилось забирати котів та собак і з будинків, які пішли під воду.

Орест Залипський тримає на руках собаку, якого евакуювали з Херсона / Фото Романа Балука​

Керівник Домівки каже, що до них підходили люди й просили доплисти до їхнього будинку, бо у квартирі закриті коти були. Також були собаки, які просто бродили водами, є і такі, яких господарі покинули ще на початку війни, але вони тримались свого будинку, а коли прийшла вода, то просто відійшли на сушу.

Львівські волонтери евакуювали 72 собаки та 96 котів з Херсона / Фото Романа Балука

За його словами, всіх тварин провакцинують. Евакуйовані мають пройти карантин, але якщо люди готові забрати тварину вже і в них немає інших тварин вдома, то їх готові прилаштовувати. Частина тварин вже знайшла нові домівки.

Тварин може забрати кожен охочий, але не на ланцюг. Без самовигулу та з обов'язковою стерилізацією чи кастрацією. З новими господарями укладуть договір про утримання тварин, тому йдучи у домівку варто взяти зі собою паспорт.

Евакуйовані тварини / Фото Романа Балука

Людей, які готові взяти додому тварину, закликають приходити в Домівку врятованих тварин, за адресою вулиця О.Довбуша, 24, щодня з 9:00 до 19:00, без вихідних. Також можна телефонувати за номером: 073 000 00 75.

З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин

Понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.

Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.