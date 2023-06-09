Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, численні світлини порятунку собак і котів від затоплення стосуються здебільшого Херсона. В інших населених пунктах цим ніхто не займається.

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"З першого дня підтоплення почали звертати увагу, що підв'язували домашніх тварин. Відкривали хліви, склади – це просто смерть тварин", – поділився Хлань.

Волонтери роблять усе можливе

Мережа рясніє світлинами з порятованими тваринами – когось знімають з паркану, декого виловлюють просто з води. Але таке можливо лише в Херсоні, у менших населених пунктах свійські тварини масово гинуть.

"На лівому березі взагалі ситуація неконтрольована, там усе підтоплено. Дуже багато тварин залишилося під водою, і вони пливуть по Дніпру", – зазначив Хлань.

Зверніть увагу! Після знищення росіянами Каховської ГЕС у мережі почали поширювати фото та відео затоплень, зокрема кадри з тваринами. Безумовно, увесь світ повинен побачити екоцид, який здійснюють окупанти. Однак перед публікацією світлин варто перевірити, чи насправді вони зняті на підтоплених територіях. З недостовірних фотографій може скористатись російська пропаганда для звинувачення України.

Підрив Каховської ГЕС: як постраждали тварини