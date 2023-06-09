Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, численні світлини порятунку собак і котів від затоплення стосуються здебільшого Херсона. В інших населених пунктах цим ніхто не займається.
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"З першого дня підтоплення почали звертати увагу, що підв'язували домашніх тварин. Відкривали хліви, склади – це просто смерть тварин", – поділився Хлань.
Волонтери роблять усе можливе
Мережа рясніє світлинами з порятованими тваринами – когось знімають з паркану, декого виловлюють просто з води. Але таке можливо лише в Херсоні, у менших населених пунктах свійські тварини масово гинуть.
"На лівому березі взагалі ситуація неконтрольована, там усе підтоплено. Дуже багато тварин залишилося під водою, і вони пливуть по Дніпру", – зазначив Хлань.
Підрив Каховської ГЕС: як постраждали тварини
- Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили екологічну та техногенну катастрофу. Справжні наслідки лиха можна буде побачити після того, як вода зійде. Проте вже є дані про перших загиблих.
- Крім людей, постраждали й тварини. Зокрема, затопило зоопарк "Казкова діброва" в Новій Каховці. Порятуватися могли лише лебеді й качки.
- До того ж підрив Каховської ГЕС росіянами спричинив масовий мор риби, зокрема й на Дніпропетровщині. У селі Мар'янське загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів, нині берег вдалося зачистити.