Так, соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine вирішила створити книгу на основі розповідей очевидців, які рятували тварин на Херсонщині після підриву. Як повідомили 24 Каналу, кошти від продажу будуть направлені на допомогу притулкам тварин.

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"Рятуючи чотирилапих (та людей) Херсонщини" – вже друга благодійна книга соціальної ініціативи Save Pets of Ukraine.

У книзі зібрано 19 історій неймовірно хоробрих людей. Місцевих, чиї домівки вщент затопило і чиї чудом не постраждали. Багато історій тісно переплітаються, адже всі герої працювали пліч-о-пліч, маючи єдину мету – порятунок,

– зазначає у передмові до книги Катерина Михайленко.

Читачі прочитають історію собаки Ноя, який вив у човні рятувальників, доки вони не знайшли та не врятували ще двох собак.

Собака Ной у човні рятувальників / Фото Дафна Сосновська

Ще одним героєм історії є ньюфаундленд Баді, який загубився під час потопу, але завдяки волонтерам його знайшов власник у притулку Київської області.

Інша собака "привела" рятувальників до жінки у воді, що майже втратила свідомість. А вівчарка Джина стала "зіркою" у всьому світі – вона обіймала за ногу свого рятівника.

Вівчарка Джина / Фото Сергій Коровайний

Також з книги відкриються деталі того, як волонтери випадково зупинилися забрати курку та півня і дивом не потрапили під обстріл. Та ще багато щемливих історій про порятунок чотирилапих (та людей) Херсонщини.

Де придбати книжку?

Всі кошти від продажу книги "Рятуючи чотирилапих (та людей) Херсонщини" будуть направлені на допомогу притулкам для собак та котів.

Купити книгу можна на сайті Save Pets of Ukraine або через соціальні мережі:

Кошти від продажу книги будуть направлені на допомогу притулкам тварин / Фото Save Pets of Ukraine

Зауважимо, загалом під час трагедії на Херсонщині волонтери врятували понад 1 500 тварин.

Зокрема, соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine підтримала 13 волонтерських організацій та надала 6 тонн корму, спеціальне молоко для кошенят, смаколики, клітки, переноски, антисептики, седативні препарати тощо. Згодом ініціатива розподілила ще 20 тонн корму між притулками, що прихистили евакуйованих з Херсонщини тварин.

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