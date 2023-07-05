Про це 4 липня на брифінгу Media Center Ukraine — Odesa розповів директор зоопарку Ігор Біляков. Читайте також Безпека чотирилапих у разі ядерного вибуху: як діяти при аварії на ЗАЕС

Одеський зоопарк прийняв майже 300 тварин з Херсонщини

На узбережжя Одещини принесло прісноводних тварин: озерних жаб, болотяних черепах та близько 100 дунайських тритонів, частину з яких виловили одесити. Останніх планують повернути на Херсонщину в їхнє природне середовище, поки їх триматимуть в зоопарку.

Дунайські тритони / Фото скрін з брифінгу Media Center Ukraine — Odesa​

Також серед тварин знаходили неотруйних водяних вужів, яких плутали із гадюкою. Ця рептилія притаманна й для Одеської області. Змія може жити в морській воді та харчуватися рибою.

Усі хто бачить змій, не приймайте всіх за гадюк, не бійтеся, не лякайтеся та не завдавайте шкоди зміям. Змії то є наші друзі, і гадюки та вужі,

— пояснив директор.

До зоопарку одесити принесли вісім врятованих ондатр. Як зазначив Біляков, цих тварин важко піймати в морі. Співробітники зоопарку 5 разів виїжджали на виклик щодо ондатри, але жодного разу не піймали. Врятованих тварин випустили на Дністер в межах Нижньодністровського національний природного парку.

Врятована самка оленя з Херсонщини / Фото Суспільне Одеса​

Осторонь не лишилися військові, які передали зоопарку три цуценята єнотоподібної собаки та самицю оленя. Тварин планують повернути на природу.

З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин

Понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.

Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.

До Житомира привезли тварин із херсонського притулку

Вночі 25 червня до Житомира привезли тварин із херсонського притулку "Пегас". Більшість з них довгий час були у воді через підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Волонтерка громадської організації "ЗОО ДОЗОР" Людмила Охотнікова каже, що точної кількості собак і котів вона не знає. Їх дуже багато і притулок не в змозі утримувати всіх.