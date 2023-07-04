Ініціатива Save Pets of Ukraine зібрала поради ветеринара, кінолога та зоопсихологині, як вберегти домашніх улюбленців у випадку ядерного вибуху. Сподіваємося, що ці поради ніколи не знадобляться, але бути ознайомленими – не зайве!

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Найголовніше – не панікувати, слідувати інструкціям ДСНС та пам'ятати, що ваш спокій допоможе домашнім улюбленцям перенести стрес.

Як у разі аварії на ЗАЕС подбати про домашніх тварин

1. Тримайте тварин в укритті

Якщо в момент вибуху хвостик був на вулиці, необхідно якнайшвидше вимити його із шампунем або милом (навіть просто водою краще, ніж не мити).

Подбайте про власну безпеку під час водних процедур:

Використовуйте гумові рукавички та маску для обличчя.

Якщо на ваших руках чи тілі тварини є порізи, чи подряпини, постарайтеся їх закрити, щоб радіоактивні матеріали не потрапили у рану.

Вимийте руки та обличчя після миття тварини.

2. Зробіть простір безпечним

Витріть миски й килимки для домашніх тварин. Ганчірки після цього покладіть у пакет чи пластикову коробку, яка герметично закривається. Залиште у місці, недоступному для людей і тварин.

3. Їжа для чотирилапих

Найбезпечніше годувати хвостиків кормом із закритих герметичних банок чи пакетів. Вони мають буті придбані завчасно.

Корм для свійських тварин також повинен бути схований у герметичних контейнерах (банках, коробках). Перш ніж відкривати контейнер, протріть його вологою тканиною або чистим рушником.

4. Вода для хвостиків

Підготуйте запас води у щільно закритих місткостях завчасно. Адже вода в кранах, водоймах та криницях може бути деякий час небезпечною.

Запам'ятайте, що рекомендація "давати менше пити, щоб собака не хотіла в туалет" – шкідлива. На випадок трагедії розраховуйте, щоб ваш запас води був достатній для кожного члена родини, включаючи хвостика, бо всім потрібно буде пити багато чистої води.

Підготуйте запас води для себе і для тварин / Фото iStock

5. Санітарно-гігієнічні процедури

для котів

Для туалету покладіть газети / пелюшки / наповнювач у зоні доступу тварини. Використовуйте ті, що знаходяться в закритих пакуваннях.

Якщо котячий наповнювач чи пелюшки були у відкритій упаковці на момент аварії – вони стали небезпечними для використання, оскільки мають поглинальні властивості.

Ставтеся до екскрементів як до ймовірно забрудненого матеріалу – не торкайтеся голими руками та одразу запаковуйте, як і інші забруднені речі.

для собак

Деякий час виходити на вулицю буде заборонено, тому варто відділити простір, де собаці можна буде сходити в туалет. Заздалегідь подбайте про ящик з ґрунтом, що буде нагадувати звиклу місцевість та слугувати тимчасовим туалетом для собаки.

Будьте готові, що в перший день собака може і не зробити свої справи, адже це дуже охайні тварини і не роблять брудно там, де сплять, їдять та граються.

Спостерігайте за хвостиком і якщо він починає скиглити, шкрябатись десь в закутку чи коридорі – відведіть його в спеціально відведене місце та поясніть, що тут можна сходити в туалет. Навіть якщо нічого не вийшло, не тисніть і через годину повторіть. Пояснюйте спокійно, що зараз такі умови, на жаль, але це тимчасово.

Щоб полегшити процес, можна зробити теплі компреси на живіт. Наприклад, покласти теплу вологу серветку чи рушник, погладити. Важливо ні в якому разі не давати сечогінні чи проносні засоби. Це тільки погіршить ситуацію.

6. Дії при необхідності переходу з приміщення до більш безпечного місця

Невеликих хвостиків (котиків чи собачок) сховайте у контейнер для переноски та обмотайте його поліетиленом, залишаючи отвір для доступу і дихання. Цей отвір закрийте марлею в кілька шарів.

Як у разі аварії на ЗАЕС подбати про домашніх тварин / Фото rosaleneov.life

Більших собак потрібно одягнути в їхній одяг, краще якісь зимові речі (куртки, взуття тощо) та намордник, обмотаний марлею.

7. Немає жодних науково обґрунтованих даних, щоб рекомендувати йодид калію тваринам.

Підготуйте "тривожну валізку" для хвостика

сухий корм;

переноска для котиків, собак маленьких порід або кошенят/цуценят;

вода;

миска для води чи поїлка;

якщо у хвостика є певні хронічні захворювання, варто покласти запас ліків;

документи;

вологі серветки;

підстилка;

повідець, аби тваринка завжди була поруч;

намордник;

пакунки для стресової "несподіванки".

Варто також зробити запас їжі, води та ліків мінімум на 7 днів.

Тож зберігайте максимально звичний для вас режим, грайтесь з собакою, вчіть якісь команди – це відволікає. І зберігайте спокій – тварини все відчувають!