Серед інфекційних агентів, які можуть потрапити в організм при укусі тварини, є збудники смертельно небезпечних хвороб — сказу та правця. Як діяти при укусі тварин, розповіло Міністерство охорони здоров'я.

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Що робити, якщо вкусила тварина

Якщо вас вкусив ссавець або на шкіру чи слизову потрапила його слина, необхідно добре промити це місце проточною водою. А потім звернутися до травмпункту по медичну допомогу і для щеплення проти сказу і правця – якщо лікар призначить щеплення. Це оптимальний план дій, який зводить нанівець ризики захворіти.

Сказ

Сказ – це смертельна хвороба. Її викликає вірус сказу, який передається зі слиною хворої тварини під час укусу або ослинення.

Потрапляючи до крові постраждалого, вірус починає розповсюджуватись по всьому тілу. Що ближче місце укусу до голови, то швидше вірус досягне нейронів головного мозку. Коли це станеться, з вірусом уже нічого не можна вдіяти – його жертва помре.

Але це проникнення (латентний період) триває тижнями, а то й місяцями, тому є змога обігнати збудника вакцинацією і зупинити імунною відповіддю, яка встигне тим часом сформуватися,

– пише МОЗ.

Базовий курс вакцинації проти сказу варіює залежно від виробника вакцини – лікар призначить потрібний графік щеплень.

Правець

Збудник правця – бактерія Clostridium tetani – живе у землі. А коли потрапляє в кров людини, то утворює токсин, який проникає в нейрони й блокує їхню роботу. Це викликає параліч і дуже часто призводить до смерті, навіть за умови вчасного лікування.

Запобігти правцю можна лише вакцинацією. Після 16 років дорослі мають кожні 10 років оновлювати щеплення проти правця і дифтерії бустерною дозою. У випадку поранення чи укусу тварини часто потрібна додаткова екстрена бустерна доза.

Що робити, якщо вкусила тварина​ / Фото UnSplash

Вакцинація

Якщо вакцинальний статус людини невідомий, бо медичні записи про зроблені щеплення не збереглися, то таку людину вважають невакцинованою, поки не доведуть протилежне, якщо казати юридичною мовою.

Як таке можна довести? Зробити аналіз на антитіла до правця та інших хвороб, проти яких є вакцини. Титр антитіл достатній? Значить, щеплення було. Антитіл немає? Слід пройти повний курс вакцинації і потім робити бустерні щеплення за графіком.

Усі тварини так чи інакше торкаються землі, щось підіймають з неї, риються в ній, тому їхня слина може містити ґрунт і збудника правця з нього. Тож правцем можна заразитися через укус білки, їжака, щура тощо чи вакцинованого від сказу домашнього собаки.

Якщо у вас живуть собаки чи коти – щороку вакцинуйте їх проти сказу та інших інфекційних хвороб.

Мисливці, лісники, ветеринари, зооволонтери та інші люди, які багато контактують з різними тваринами, мають зробити собі завчасну вакцинацію проти сказу і робити бустерні щеплення проти сказу і правцю згідно з графіком.