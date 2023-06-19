Є безліч і тих, що спричиняють алергію, проблеми з травленням і навіть сильне отруєння, аж до летального наслідку. Тож розберімося, які фрукти та ягоди можна давати собакам.
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Які фрукти і ягоди корисні для собак?
Здавалось би, що фрукти і ягоди – це не їжа для собак, але насправді деякі плоди є корисними для тварин. Головне, щоб такі ласощі становили не більше 10% раціону.
Яблуко
Цей фрукт вважається найбезпечнішим для собак. У яблуках містяться вітаміни A, B і C, кальцій, магній, що сприяє покращенню травлення.
Груша
Ці плоди багаті на клітковину та мідь, містять вітаміни С і К. Краще надавати перевагу твердим сортам.
Банан
У бананах є калій та вуглеводи, бажано давати їх не часто, наприклад, раз на тиждень.
Манго
Це джерело вітамінів А, В6, С і Е, а також калію. Перед тим як давати цей фрукт улюбленцю, його слід очистити від шкірки та видалити кісточку.
Диня
Містить бета-каротин, який позитивно вливає на зір. У спеку диня чудово втамовує спрагу, але важливо не перегодовувати собаку цим продуктом.
Кавун
Він багатий на вітаміни А, В, і С, магній і калій. Оскільки кавун на 90% складається з води, він відмінно запобігає зневодненню. Але якщо вже хочете пригостити свого улюбленця кавуном, то виберіть з нього кісточки.
Чи можна собакам кавун / Фото UnSplash
Полуниця
Містить вітаміни В1 і В6, клітковини та антиоксиданти.
Чорниця
Джерело антиоксидантів, вітамінів К і С, магнію, клітковини та міді.
Собакам також можна давати малину, журавлину, лохину, ожину - головне дотримуватись норми годування.
Загалом ветеринари рекомендують, щоб будь-які додаткові ласощі складали лише 10% раціону тварини. А нову їжу в раціон вихованця потрібно вводити повільно та уважно слідкувати за реакцією організму.