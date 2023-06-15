Однак насправді це погана ідея, яка має певні ризики. Про те, чому не спати з котом – читайте у матеріалі нижче.
Чому не можна спати з котом в одному ліжку
Порушення сну
Кіт може розбудити вас уночі та порушити сон. Річ у тім, що вони дуже активні вночі й можуть будити вас кілька разів.
Тож, якщо пухнастик виспався, поки ви були на роботі, будьте готові, що вночі котик буде дуже активний.
Ризики для здоров'я
Якщо розділяти постіль з котом, виникають певні ризики для здоров'я. Коти дуже часто є носіями паразитів, інших шкідливих бактерій, особливо, якщо тваринка гуляє на вулиці.
Крім того, чотирилапі можуть принести у ліжко бруд із котячого туалету, який не лише забруднить простирадло, а й може призвести до зараження інфекціями.
Загроза для дітей
Якщо вдома є немовля, то ні в якому разі не дозволяйте спати їй з котом. Тваринка може ненавмисно задушити малюка. Також у дітей значно вищий ризик зараження інфекціями від котів.
Однак якщо ви все ж не можете спати без свого пухнастика, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- кіт обов'язково має бут вакцинований від різних хвороб,
- обробіть тваринку від паразитів, бліх та кліщів,
- слідкуйте за гігієною пухнастика,
- регулярно міняйте постіль,
- щоб кішка не турбувала господарів по ночах, потрібно підготувати її до сну. Тварина має бути нагодована і бажано з нею пограти, щоб вона витратила зайву енергію.
Сон з котом – погана ідея / Фото UnSplash
Чому коти люблять спати у ліжку?
Коти дуже люблять спати. Попри свою відому байдужість, коти люблять своїх господарів майже так само сильно, як і собаки.
Хоча вони іноді здаються гордовитими й відстороненими, сон у вашому ліжку – це їхній спосіб висловити свою прихильність і дати зрозуміти, що вони цінують вашу компанію. Пухнастики люблять спати з людиною.
Також кішці подобається спати з вами, тому що це місце заспокоює її. Тварини, як правило, найбільш уразливі під час сну. Для власної безпеки ваша кішка може віддати перевагу спати з вами. Якщо вона приєднається до вас у ліжку, заспокоюється та оберігає вас.