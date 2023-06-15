Однак насправді це погана ідея, яка має певні ризики. Про те, чому не спати з котом – читайте у матеріалі нижче.

Чому не можна спати з котом в одному ліжку

Порушення сну

Кіт може розбудити вас уночі та порушити сон. Річ у тім, що вони дуже активні вночі й можуть будити вас кілька разів.

Тож, якщо пухнастик виспався, поки ви були на роботі, будьте готові, що вночі котик буде дуже активний.

Ризики для здоров'я

Якщо розділяти постіль з котом, виникають певні ризики для здоров'я. Коти дуже часто є носіями паразитів, інших шкідливих бактерій, особливо, якщо тваринка гуляє на вулиці.

Крім того, чотирилапі можуть принести у ліжко бруд із котячого туалету, який не лише забруднить простирадло, а й може призвести до зараження інфекціями.

Загроза для дітей

Якщо вдома є немовля, то ні в якому разі не дозволяйте спати їй з котом. Тваринка може ненавмисно задушити малюка. Також у дітей значно вищий ризик зараження інфекціями від котів.

Однак якщо ви все ж не можете спати без свого пухнастика, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

кіт обов'язково має бут вакцинований від різних хвороб,

обробіть тваринку від паразитів, бліх та кліщів,

слідкуйте за гігієною пухнастика,

регулярно міняйте постіль,

щоб кішка не турбувала господарів по ночах, потрібно підготувати її до сну. Тварина має бути нагодована і бажано з нею пограти, щоб вона витратила зайву енергію.

Сон з котом – погана ідея / Фото UnSplash

Чому коти люблять спати у ліжку?

Коти дуже люблять спати. Попри свою відому байдужість, коти люблять своїх господарів майже так само сильно, як і собаки.

Хоча вони іноді здаються гордовитими й відстороненими, сон у вашому ліжку – це їхній спосіб висловити свою прихильність і дати зрозуміти, що вони цінують вашу компанію. Пухнастики люблять спати з людиною.

Також кішці подобається спати з вами, тому що це місце заспокоює її. Тварини, як правило, найбільш уразливі під час сну. Для власної безпеки ваша кішка може віддати перевагу спати з вами. Якщо вона приєднається до вас у ліжку, заспокоюється та оберігає вас.