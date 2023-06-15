Однак насправді це погана ідея, яка має певні ризики. Про те, чому не спати з котом – читайте у матеріалі нижче.

Чому не можна спати з котом в одному ліжку

  • Порушення сну

Кіт може розбудити вас уночі та порушити сон. Річ у тім, що вони дуже активні вночі й можуть будити вас кілька разів.

Тож, якщо пухнастик виспався, поки ви були на роботі, будьте готові, що вночі котик буде дуже активний.

  • Ризики для здоров'я

Якщо розділяти постіль з котом, виникають певні ризики для здоров'я. Коти дуже часто є носіями паразитів, інших шкідливих бактерій, особливо, якщо тваринка гуляє на вулиці.

Крім того, чотирилапі можуть принести у ліжко бруд із котячого туалету, який не лише забруднить простирадло, а й може призвести до зараження інфекціями.

  • Загроза для дітей

Якщо вдома є немовля, то ні в якому разі не дозволяйте спати їй з котом. Тваринка може ненавмисно задушити малюка. Також у дітей значно вищий ризик зараження інфекціями від котів.

Однак якщо ви все ж не можете спати без свого пухнастика, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • кіт обов'язково має бут вакцинований від різних хвороб,
  • обробіть тваринку від паразитів, бліх та кліщів,
  • слідкуйте за гігієною пухнастика,
  • регулярно міняйте постіль,
  • щоб кішка не турбувала господарів по ночах, потрібно підготувати її до сну. Тварина має бути нагодована і бажано з нею пограти, щоб вона витратила зайву енергію.

Сон з котом – погана ідея / Фото UnSplash

Чому коти люблять спати у ліжку?

Коти дуже люблять спати. Попри свою відому байдужість, коти люблять своїх господарів майже так само сильно, як і собаки.

Хоча вони іноді здаються гордовитими й відстороненими, сон у вашому ліжку – це їхній спосіб висловити свою прихильність і дати зрозуміти, що вони цінують вашу компанію. Пухнастики люблять спати з людиною.

Також кішці подобається спати з вами, тому що це місце заспокоює її. Тварини, як правило, найбільш уразливі під час сну. Для власної безпеки ваша кішка може віддати перевагу спати з вами. Якщо вона приєднається до вас у ліжку, заспокоюється та оберігає вас.