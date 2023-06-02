Про те, які продукти можуть призвести до летальних наслідків для собаки розповіла ветеринар Діана Василькова.
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7 небезпечних продуктів для собак
- Шоколад
Навіть, якщо дати цей смаколик у мізерній кількості, це може викликати блювання, занепокоєння, збудження, підвищення температури тіла та, у важких випадках, судоми.
Горіх макадамія
Цей продукт можна нечасто побачити в магазинах, але макадамія може викликати блювання, слабкість, гіпертермію та депресію.
- Авокадо
Здавалося б, корисний продукт, але не для собак. Даний фрукт може призвести до маститу у собачок, які годують цуценят. До того ж до некрозу міокарда.
При тому не важливо яку частину авокадо тваринка з'їла: лист, стебло, або сам фрукт.
- Виноград та смородина
Вживання цих продуктів чотирилапими може призвести до блювання, діареї та зневоднення. Краще не давати тваринці виноград та смородину.
- Цибуля та часник
Якщо собака щось з'їсть з цих овочів – може почуватися втомлено, побліднути. Також це може призвести до порушення кровообігу.
Які фрукти та овочі не можна давати собаці / Фото UnSplash
- Цукрозамінник (ксиліт)
Ксиліт може призвести до зниження рівня глюкози в крові, блювоти, діареї. Також можуть виникнути тяжкі проблеми з печінкою.
- Сире тісто на основі дріжджів
Якщо дати песику сире дріжджове тісто, то це може привести до наслідків, схожих на алкогольну інтоксикацію, а також до порушення роботи нервової системи.
Будьте обережні при виборі продуктів для чотирилапих, адже деякі з них можуть нести небезпеку!