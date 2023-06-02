Про те, які продукти можуть призвести до летальних наслідків для собаки розповіла ветеринар Діана Василькова.

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7 небезпечних продуктів для собак

Шоколад

Навіть, якщо дати цей смаколик у мізерній кількості, це може викликати блювання, занепокоєння, збудження, підвищення температури тіла та, у важких випадках, судоми.

Горіх макадамія

Цей продукт можна нечасто побачити в магазинах, але макадамія може викликати блювання, слабкість, гіпертермію та депресію.

Авокадо

Здавалося б, корисний продукт, але не для собак. Даний фрукт може ​​призвести до маститу у собачок, які годують цуценят. До того ж до некрозу міокарда.

При тому не важливо яку частину авокадо тваринка з'їла: лист, стебло, або сам фрукт.

Виноград та смородина

Вживання цих продуктів чотирилапими може призвести до блювання, діареї та зневоднення. Краще не давати тваринці виноград та смородину.

Цибуля та часник

Якщо собака щось з'їсть з цих овочів – може почуватися втомлено, побліднути. Також це може призвести до порушення кровообігу.

Які фрукти та овочі не можна давати собаці / Фото UnSplash

Цукрозамінник (ксиліт)

Ксиліт може призвести до зниження рівня глюкози в крові, блювоти, діареї. Також можуть виникнути тяжкі проблеми з печінкою.

Сире тісто на основі дріжджів

Якщо дати песику сире дріжджове тісто, то це може привести до наслідків, схожих на алкогольну інтоксикацію, а також до порушення роботи нервової системи.

Будьте обережні при виборі продуктів для чотирилапих, адже деякі з них можуть нести небезпеку!