Це може бути результатом 4 чинників. Про них розповіла ветеринар та зоопсихолог Лідія Лободіна.

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4 причини відмови тварини від корму

Хвороба

Тварина відчуває біль або може мати захворювання органів травлення, а також ротової порожнини.

Потрібно уважно поспостерігати за станом улюбленця. Спочатку огляньте ротову порожнину та перевірте, чи немає почервоніння ясен, ран, пошкоджень язика, хитаючих зубів, чужорідних предметів (трісок від палок, кісток з їжі тощо).

Якщо улюбленець млявий, відмовляється від води або ж має сильну спрагу, відчуває біль в ділянці живота або сам живіт змінився в об'ємах, наявна блювота, стілець тварини змінився або відсутній – терміново зверніться до лікаря.

Стрес

Чотирилапий міг пережити сильний стрес через:

переїзд,

зміну режиму,

появу нового улюбленця в родині.

Щось з цього і вплинуло на відмову від їжі. В такому разі слід намагатися приділяти якомога більше уваги та турботи, аби стан тварини знову став позитивним.

Смакові вподобання чотирилапого

В улюбленця могли змінитися смакові вподобання, через що їй чи йому набрид звичний корм. Таке найчастіше у котів та собак мініатюрних та малих порід.

В такому випадку слід проконсультуватися з дієтологом та вирішити подальші дії:

повністю змінити корм (бренд, смак або консистенцію);

поєднувати сухий корм з вологим;

підібрати оптимальну кількість ласощів.

У тварини могли змінитися вподобання, тому і відмовляється від корму / Фото UnSplash

Змінився склад корму

Якість, склад, смак та аромат корму змінився. Таке буває, якщо виробники замінюють, додають нові компоненти або змінюють їхнє співвідношення. Те саме стосується і змін в натуральному раціоні.