Щоб допомогти тварині швидше подолати алергію, необхідно виключити контакт з алергеном та звернутися до ветеринара. Ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech та ветеринар Анастасія Бартиш розповіли про види алергій, які провокують зміни стану здоров'я та настрою у чотирилапих.

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Види алергій, які провокують зміни стану здоров'я та настрою у чотирилапих

Харчова

Зазвичай це алергія на білок. Її можуть спровокувати такі продукти: м'ясо, молоко, яйця, риба, кукурудза, пшениця, соя.

Дуже часто власники тварин у всіх недугах своїх вихованців звинувачують саме харчову алергію. Але насправді вона є однією з найрідкісніших!

Алергія на слину бліх та укуси

Це найпоширеніша причина алергічних захворювань. Щоб виникла алергічна реакція у вихованця, блоха повинна просто вкусити тварину. Деякі господарі не надають значення цьому виду алергії, тому що не помічають бліх на тілі пухнастика.

Алергія на зовнішні подразники

Найскладніший вид алергії, оскільки може бути на що завгодно: польового кліща в будинку, на парфуми господині, на побутову хімію, якою помили унітаз, на новий синтетичний килимок чи навіть взимку на мороз.

Вона може з'явитися в будь-якому віці через брак білка філагріна, який відповідає за якість шкіри. Така алергія вимагає постійного догляду, медикаментозного забезпечення та спеціальних кормів.

Які існують види алергії у тварин / Фото UnSplash

Які симптоми при алергії

За всіх видів алергій у тварин симптоми практично однакові:

почервоніння шкіри,

свербіж,

виділення рідини з очей,

неприємний запах від шерсті. В деяких випадках шерсть може ставати маслянистою та з'являється лупа, струп.

За вказаними ознаками, ви як власники пухнастика не зможете визначити алергію, оскільки такі ж симптоми характерні і для грибка, і для корости. Тому при перших помітних симптомах краще одразу звертатися до ветеринара.

Зауважте: попри всі переваги теплого сезону, варто пам'ятати про небезпеки, які можуть очікувати на ваших улюбленців. Ви несете відповідальність за своїх вихованців і тільки ви можете їх вберегти.