Щоб допомогти тварині швидше подолати алергію, необхідно виключити контакт з алергеном та звернутися до ветеринара. Ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech та ветеринар Анастасія Бартиш розповіли про види алергій, які провокують зміни стану здоров'я та настрою у чотирилапих.
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Види алергій, які провокують зміни стану здоров'я та настрою у чотирилапих
- Харчова
Зазвичай це алергія на білок. Її можуть спровокувати такі продукти: м'ясо, молоко, яйця, риба, кукурудза, пшениця, соя.
Дуже часто власники тварин у всіх недугах своїх вихованців звинувачують саме харчову алергію. Але насправді вона є однією з найрідкісніших!
- Алергія на слину бліх та укуси
Це найпоширеніша причина алергічних захворювань. Щоб виникла алергічна реакція у вихованця, блоха повинна просто вкусити тварину. Деякі господарі не надають значення цьому виду алергії, тому що не помічають бліх на тілі пухнастика.
- Алергія на зовнішні подразники
Найскладніший вид алергії, оскільки може бути на що завгодно: польового кліща в будинку, на парфуми господині, на побутову хімію, якою помили унітаз, на новий синтетичний килимок чи навіть взимку на мороз.
Вона може з'явитися в будь-якому віці через брак білка філагріна, який відповідає за якість шкіри. Така алергія вимагає постійного догляду, медикаментозного забезпечення та спеціальних кормів.
Які існують види алергії у тварин / Фото UnSplash
Які симптоми при алергії
За всіх видів алергій у тварин симптоми практично однакові:
- почервоніння шкіри,
- свербіж,
- виділення рідини з очей,
- неприємний запах від шерсті. В деяких випадках шерсть може ставати маслянистою та з'являється лупа, струп.
За вказаними ознаками, ви як власники пухнастика не зможете визначити алергію, оскільки такі ж симптоми характерні і для грибка, і для корости. Тому при перших помітних симптомах краще одразу звертатися до ветеринара.