Тому важливо дотримуватися певних рекомендацій щодо турботи про тваринок під час обстрілів чи гучних звуків. Поради від ініціативи Save Pets of Ukraine та кінолога Томи Воїнової читайте далі у матеріалі, наданому 24 Каналу.
Зауважте Як вберегти свого улюбленця у теплу пору року: головні небезпеки
Як заспокоїти тварин під час обстрілів чи гучних звуків
Найперше слід згадати про повітряну тривогу. Під час сигналів небезпеки зберіть "тривожну валізку" не тільки для себе, а й для хвостика. Підготуйте для нього все необхідне, зокрема:
- сухий корм;
- переноска для котиків, собак маленьких порід або кошенят/цуценят;
- водичка;
- миска для води чи поїлка;
- підстилка;
- документи вашого хвостика;
- повідець, аби тваринка завжди була поруч;
- намордник;
- пакунки для стресової "несподіванки".
Після цього перед вами стоїть наступне завдання – відверніть увагу хвостика від подій та сконцентруйте на чомусь іншому. Наприклад, запропонуйте погратися улюбленою іграшкою або дайте ласощі. Але для цього знайдіть максимально тихе і спокійне місце (бажано без дітей, бо їх галас теж може лякати тваринку).
Також можете запропонувати виконати одну із базових команд – так собака сконцентрується на команді і почує ваш голос, який випромінює для неї спокій та впевненість. Тоді все інше відійде на другий план.
Як заспокоїти тварину під час обстрілів та гучних звуків / Фото Save Pets of Ukraine
Крім того, можете врівноважити емоційний стан улюбленця лікарськими засобами, але спочатку проконсультуйтеся з вашим ветеринаром. Це можуть бути:
- спеціальні заспокійливі спреї, які можна розпилювати на підстилці або у переноску.
- для котиків можете застосувати котячу м'яту.
- спеціальні заспокійливі седативні пігулки або рідкі препарати (за рекомендацією лікаря).
Що робити, якщо під рукою нічого немає:
Ви завжди можете пригорнути кудлатика до себе та просто поговорити з ним. Намагайтеся бути розслабленими і за бажанням почніть виконувати дихальну гімнастику. Тваринка відчує спокій, заспокоїться та можливо засне.
Найголовніше, щоб ви були у стані спокою, тоді і ваш хвостик буде переживати такі події з меншим стресом!