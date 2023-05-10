Тому важливо дотримуватися певних рекомендацій щодо турботи про тваринок під час обстрілів чи гучних звуків. Поради від ініціативи Save Pets of Ukraine та кінолога Томи Воїнової читайте далі у матеріалі, наданому 24 Каналу.

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Як заспокоїти тварин під час обстрілів чи гучних звуків

Найперше слід згадати про повітряну тривогу. Під час сигналів небезпеки зберіть "тривожну валізку" не тільки для себе, а й для хвостика. Підготуйте для нього все необхідне, зокрема:

сухий корм;

переноска для котиків, собак маленьких порід або кошенят/цуценят;

водичка;

миска для води чи поїлка;

підстилка;

документи вашого хвостика;

повідець, аби тваринка завжди була поруч;

намордник;

пакунки для стресової "несподіванки".

Після цього перед вами стоїть наступне завдання – відверніть увагу хвостика від подій та сконцентруйте на чомусь іншому. Наприклад, запропонуйте погратися улюбленою іграшкою або дайте ласощі. Але для цього знайдіть максимально тихе і спокійне місце (бажано без дітей, бо їх галас теж може лякати тваринку).

Також можете запропонувати виконати одну із базових команд – так собака сконцентрується на команді і почує ваш голос, який випромінює для неї спокій та впевненість. Тоді все інше відійде на другий план.

Як заспокоїти тварину під час обстрілів та гучних звуків / Фото Save Pets of Ukraine​

Крім того, можете врівноважити емоційний стан улюбленця лікарськими засобами, але спочатку проконсультуйтеся з вашим ветеринаром. Це можуть бути:

спеціальні заспокійливі спреї, які можна розпилювати на підстилці або у переноску.

для котиків можете застосувати котячу м'яту.

спеціальні заспокійливі седативні пігулки або рідкі препарати (за рекомендацією лікаря).

Що робити, якщо під рукою нічого немає:

Ви завжди можете пригорнути кудлатика до себе та просто поговорити з ним. Намагайтеся бути розслабленими і за бажанням почніть виконувати дихальну гімнастику. Тваринка відчує спокій, заспокоїться та можливо засне.

Найголовніше, щоб ви були у стані спокою, тоді і ваш хвостик буде переживати такі події з меншим стресом!