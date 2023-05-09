Ініціатива Save Pets of Ukraine та ветеринар Анастасія Бартиш розповіли, які небезпеки існують для тварин у теплу пору року. Поради – читайте у матеріалі, наданому 24 Каналу.

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Небезпека для тварин у теплу пору

Перегрів на сонці

Чимало власників пухнастих нехтують тим, що це може трапитися з їхньою тваринкою, але це вкрай важливо. Щоб запобігти цій небезпеці, краще вигулювати хвостиків рано-вранці та ближче до заходу сонця. Якщо виникла потреба вийти на вулицю вдень, тоді візьміть з собою водички та давайте можливість чотирилапим бути в тіні.

Перегрів в закритому автомобілі

Може здатися банальною річчю, але все ж досі є ті люди, які залишають своїх хвостиків у зачинених автомобілях, де немає жодної щілини для попадання повітря.

Так робити категорично не можна, оскільки тварина просто може задихнутися. Не шкодьте здоров'ю власного улюбленця!

Закривати тварин у машині категорично заборонено / Фото UnSplash

Укуси комах

Саме в теплий сезон варто максимально відповідально ставитися до оброблення улюбленців від кліщів та бліх.

Комарі теж є небезпечними – після їх укусу можуть виникати алергічні реакції, які створять максимальний дискомфорт. Окрім алергії, після укусу може виникнути ще одна небезпека – хвороба дирофіляріоз (серцевий хробак), яка може спровокувати тромбоз.

Змушувати їсти більше, ніж бажає

Ви можете помітити, що в спекотний день хвостик з'їв менше їжі. Це нормально! В такому разі просто варто зменшити об'єм його порції, а не "запихати" надлишки їжі.

Грумінг

Безсумнівно, шерсть для тваринок виконує важливу роль, але в літній період її потрібно частіше підстригати. Це зменшить ризик перегріву.

Ветеринар рекомендує не підстригати дуже коротко, адже середня довжина шерсті допоможе уникнути сонячних опіків.

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Рослини – остюки

Остюки на вигляд, як засохлі колоски. Вони можуть потрапляти песикам до носика, вушок, рота та на подушки лапок. Через це є ризик того, що дістати їх можна буде лише хірургічним втручанням.

Тому оглядайте місцевість перед тим, як відпускати свого пухнастика у траву.

Остюк / Фото Вікіпедія

Часті подорожі в автомобілі

Намагайтеся зменшити кількість подорожей з вашим улюбленцем, але, якщо це необхідно, подбайте про наявність води, відкривайте вікна або вмикайте кондиціонер.

Також, перебуваючи довготривалий час в одному положенні, вийшовши на вулицю вихаванець може знепритомніти, тому обережно ставтесь до цього.