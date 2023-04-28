Які ягоди можна тваринам

Полуниця – містить K, Mg, Ca, Na, Fe, вітаміни C, а також В1, В6, що підтримують м'язи;

Смородина – містить вітаміни С, К, Р, каротин, вітаміни групи В, а також йод та бор;

Ожина, малина, аґрус – містять антиоксиданти, клітковину, вітаміни А, С, К;

Лохина та чорниця – містять К, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, вітаміни групи В, A, Е, С: мають антиоксидантні властивості і підтримують зоровий апарат;

Журавлина та брусниця – містить K, Mg, Fe, вітаміни групи В, А, С: журавлина та брусниця використовуються для зниження рН сечі, через що вони додатково профілактують сечокам'яну хворобу у котів та собак;

Вишня – містить Сu, Fe, Zn, I, K, Ca, P, Mg, вітаміни С, В2. Слід зауважити, що у кісточці міститься токсичний ціанід, який може призвести до летального наслідку;

Ветеринар підкреслила, що тваринам не можна виноград. Виноград та родзинки здатні викликати діарею, блювоту, млявість. Вони можуть призвести до гострої ниркової та печінкової недостатності через 48 – 72 години після вживання.

Тваринам категорично заборонено давати виноград / Фото UnSplash

Добова норма ягід для тварин складає:

1 – 3 ягоди;

1 – 3% від добового раціону.

Кому ягоди нашкодять

Ягоди категорично не можна давати тваринам, лише якщо у них є індивідуальна непереносність, алергія; або розлади шлунково-кишкового тракту, запальні захворювання, а також підвищена кислотність.