Які каші не можна давати собаці

Чи можна взагалі давати собакам крупи? Так! Але каша не повинна бути основою раціону, її додають у невеликій кількості до м'яса, овочів,

– пишуть експерти.

Спробуємо розібратися, які саме каші слід виключити з раціону тварини. Про те, які крупи не можна давати собаці – читайте далі!

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Кукурудзяна каша

Ця каша майже зовсім не засвоюється організмом. Вона може призвести до непрохідності кишківника та викликати загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, а також стати причиною алергії.

Перлова каша

Вона містить велику кількість білка та клітковини, тому теж може викликати алергію. Також перловка погано засвоюється та часто призводить до розладу шлунку (сильної діареї).

Пшоняна каша

Її важко перетравлювати, від пшона у собак може статися заворот шлунку. Тому не варто додавати її в раціон, навіть у невеликих кількостях.

Каша з бобових

Усі бобові культури абсолютно недопустимі в раціоні хвостатих. Вони не перетравлюються та призводять до сильного газоутворення та закрепів.

5 небезпечних каш для собак / Фото Freepik​

Манна каша

Її ще називають "марною" кашею, яка несе велику кількість вуглеводів та найменшу кількість корисних речовин. Її можуть рекомендувати для собак із захворюваннями шлунку, оскільки вона легко перетравлюється. Але просто так її давати не варто, особливо тваринам із зайвою вагою.