Чи можна давати собакам макарони

Але, чи можна собаці їсти макарони і, чи не зашкодить така їжа травленню тварин. Деякі собачники вважають, що немає нічого страшного в тому, щоб пригощати вихованця макаронами, тоді як інші категорично проти цієї страви в раціоні.

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Так, макарони для собаки можна порівняти з чипсами для людини – від однієї пачки нічого не трапиться, а ось зловживання цим продуктом загрожує проблемами зі здоров'ям.

Вся річ у тім, що спагеті і ріжки належать до вуглеводної їжі, тоді як дієта здорового пса повинна складатися максимум з 30% вуглеводів. Тому найкраще буде, якщо цей компонент собака отримуватиме з круп і овочів. Стверджувати, що макаронні вироби обов'язкові в раціоні собаки, не можна, все ж вони не несуть такої користі тварині, як гречка, рис або вівсяна крупа.

Якщо ж ваш вихованець буде регулярно поглинати великі порції макаронних виробів, це може призвести до ожиріння, панкреатиту, цукрового діабету.

В продукті немає ніякої шкоди для собак

Разом з тим, якщо вибирати правильні макарони – з твердих сортів пшениці – то вони забезпечать собаку вітамінами групи В, мікроелементами і клітковиною. Як варіант – купуйте локшину з гречаного борошна, а ось рисова – під забороною.

Чи можна давати макарони собаці​ / Фото UnSplash

Однак при цьому звичайно постійно годувати тварину макаронами не варто, бо ними заміщається продукт, присутність якого в раціоні у собаки набагато важливіше, а саме м'яса. Також не варто забувати про те, що у багатьох тварин може відстежуватися харчова алергія на пшеницю і в таких випадках продукт може сильно нашкодити собаці.

Тож макарони давати вихованцям не заборонено, але не рекомендується, оскільки в них практично немає поживних речовин. Їх можна додавати в збір круп для вихованця, який можна давати як добавку до м'ясних продуктів.