Чому собаки нахиляють голову, коли до них говорять

Мила поведінка чотирилапих – не випадковість, а показник інтелекту. Експерти розповіли про цю звичку собак.

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Щоб краще чути

Одна з теорій полягає в тому, що ваш пухнастик нахиляє голову, щоб краще чути ваші слова. Слід визнати, що собаки мають чудовий слух, який дозволяє їм вловлювати близькі та далекі звукові частоти. Але, не знаючи, звідки доходять звуки, вони нахиляють голову, аби переконатися, що звук виходить саме від вас.

Крім того, хоча він розуміє деякі конкретні слова, які звик чути, багато з того, що ви йому говорите, залишається спотвореним. Поставте себе на їхнє місце: це як чути іноземну мову і знати лише кілька слів. Ти напружуєшся, щоб вловити слова, які впізнаєш у потоці нерозбірливого шуму. Що ж, те саме стосується вашої собаки. Він знає, що ви розмовляєте з ним, тому намагається розпізнати ваші слова, щоб краще задовольнити.

Щоб краще бачити

Як і коти, собаки багато в чому покладаються на мову тіла. Вони також чудово читають людські обличчя. Але мордочка обмежує їх поле зору: щоб краще виявити, що їх цікавить, вони можуть відчувати інстинктивну потребу часто нахиляти голову.

Тож відчуйте це на собі: стисніть кулак і притуліть великий палець до носа та спостерігайте за тим, що відбувається на вулиці. Ви не бачите багато чого, чи не так? Це дає вам уявлення про те, що бачить собака.

Чому собаки нахиляють голову, коли до них говорять / Фото UnSplash

Собаки – дуже соціальні тварини, яким важливий зоровий контакт із власником. Тож, напевно, помічали, що песик дивиться вам в очі, щоразу, коли ви гладите або збираєте на прогулянку. Тому, можливо, улюбленець нахиляє голову, щоб встановити з вами візуальний контакт.

Хоче більше уваги

Також велике задоволення собакам приносять пестощі та похвала. Нахиляючи голову, собака може хотіти, щоб ви його погладили або взяли на руки, тому привертає увагу таким чином.

Наслідує господаря

Є ще одна правдоподібна теорія, яку слід розглянути. Нерідкі випадки, коли собаки наслідують людей. Коли ви перебуваєте в присутності друга або коханої людини, який довіряє вам своє горе, проблему чи просто занепокоєння, ваше обличчя пом'якшується, і ви нахиляєте голову до свого друга, щоб заспокоїти або втішити його.

Знайте, що собаки неймовірно чутливі до емоційного стану і настрою своїх господарів. Тому це також може бути формою мімікрії.

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Вчені вважають це жестом підвищеної концентрації уваги

Угорські вчені з Університету Етвеша Лоранда визначили, що багато в цьому випадку залежить від фізіологічної особливості чотирилапого.

Наприклад, собаки з витягнутою мордою схиляють голову набік частіше, ніж мопси, які мають іншу будову. У підсумку експерти дійшли висновку, що поворот голови собаки є ознакою підвищеної уваги. До речі, найуважнішою породою виявилася бордер-коллі.

Експерти дійшли висновку, що поворот голови собаки є ознакою підвищеної уваги / Фото UnSplash

Тепер ви трохи більше знаєте про різні причини, які можуть пояснити, звідки виникає цей рух нахилу голови у вашого улюбленця.