Тому для підтримки міцного здоров'я і активного стану вихованця потрібно стежити за балансом поживних речовин в його раціоні. Як розпізнати стан авітамінози у собаки й, головне, як можна допомогти – читайте далі! Зверніть увагу Чи шкодять собаці нашийники, що світяться

Чому виникає авітаміноз

Нестача вітамінів в організмі собаки може бути пов'язана з:

хворобами шлунково-кишкового тракту;

гельмінтоз;

тривалим лікуванням антибіотиками;

серйозні інфекційні захворювання.

Однією з головних причин розвитку авітамінозу є незбалансоване або недостатнє харчування. Неякісні сухі корми або звичка давати тварині їжу зі столу можуть призвести до значного дефіциту корисних речовин в організмі. Скоригувавши раціон вихованця, можна швидко розв'язати цю проблему.

Які симптоми

Сигналами нестачі певних вітамінів є зміни зовнішніх характеристик і поведінки собаки:

Каламутні рогівки очей, порушення зору, тьмяна шкіра говорять про брак вітаміну А .

. Лущення шкіри, дерматит, тьмяність, ламкість, зміни кольору шерсті, затримка росту (цуценяти), запор, анемія, втрата апетиту, млявість або, навпаки, неспокійна поведінка сигналять про нестачу вітамінів групи B .

. Про нестачу вітаміну С говорять втрата апетиту і млявість.



Що треба знати про авітаміноз в собак​ / Фото UnSplash

Якщо з'явилися порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, проблеми з кістковою системою, можливо, це нестача вітаміну D .

. При нестачі вітаміну Е виникають проблеми з імунною системою, захворювання шкіри.

виникають проблеми з імунною системою, захворювання шкіри. Про те, що треба поповнити запас кальцію в організмі собаки, говорять дивні переваги в раціоні вихованця: він став їсти цегляну крихту, тиньк і навіть землю.

Пам'ятайте, що при авітамінозі найчастіше організму не вистачає не одного, а відразу кількох вітамінів. При виявленні вищеописаних симптомів рекомендується повністю переглянути харчування.

Що робити при авітамінозі

Для того, аби поставити точний діагноз, слід звернутися до ветеринара. Не варто економити на здоров'ї улюбленого вихованця, адже лікування виходить набагато дорожче, ніж консультація.

В жодному разі не додавайте в раціон собаки спеціальні вітамінні препарати без призначення лікаря, бо самолікування може призвести до поганих наслідків. Оскільки може з'явитися надлишок якогось вітаміну (гіпервітаміноз), що не менш шкідливо для здоров'я собаки.

Пам'ятайте, що харчування тварини повинно відповідати її віку, породі та фізіологічному стану.