Нашийники, що світяться: користь та шкода Такий гаджет здатний допомогти у виявленні пса, коли прогулянка випадає на темний час доби. Однак відгуки на подібні пристрої вельми суперечливі. Розповідаємо, чому нашийники, що світяться, можуть бути шкідливими для вашого чотирилапого. Читайте також Може скоротити тривалість життя: 5 основних помилок утримання кішки

Шкода

Так, багато собачників вважають, що нашийники, які світяться, здатні впливати на чіткість зору. З цим складно посперечатися, оскільки вони розташовані близько до очей і випромінюють досить яскраве світло. Якщо нашийник має режим миготіння, то проблема лише посилюється.

Ще один фактор "проти" — неможливість передбачити реакцію зустрічних собак, яких неонове світіння може налякати або, навпаки, викликати недоречний інтерес.



Що треба знати про нашийники, що світяться / Фото k9ofmine​

Користь

Водночас інші власники собак впевнені, що переваг такого винаходу більше, і вони перекривають усі мінуси.

Так, за їх словами, головне, щоб не нашкодити тварині, слід підібрати правильний аксесуар. Гаджет повинен мати невелику яскравість. Заміною нашийника, що світиться по периметру, стане аксесуар з точковим світлом, наприклад, у вигляді ліхтарика, який кріпиться ззаду до шлеї.

Таке джерело світла не заважає вихованцеві, але разом з тим робить його помітним для оточення.