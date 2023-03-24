5 основних помилок утримання кішки Як стверджують ветеринари, кішки можуть довго не показувати свої недуги. Ми помічаємо ознаки хвороби вже тоді, коли вона вже прогресує. Тож треба знати, яких помилок не варто допустити, оскільки вони можуть скоротити тривалість котячого життя.

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Неякісна вода

Вода — джерело життя не тільки для людини, але і для кота. Деякі господарі наливають водопровідну воду в миску, яку тижнями не миють. Це призводить до розмноження хвороботворних бактерій, і як наслідок, до різних хвороб.

Перегодовування

Чимало котів страждають від відсутності відчуття насиченості. На цьому тлі вони просять їсти знову і знову, відповідно набирають зайву вагу. Це, своєю чергою, призводить до важких захворювань шлунково-кишкового тракту, серця, і навіть легень, оскільки на внутрішніх органах вихованця відкладається жир.

Особливо це стосується котів та кішок, які проживають у квартирі. Вони ведуть найчастіше пасивний спосіб життя, тому годувати їх необхідно обмежено.

Ігнорування проблем із зубами

Зазвичай, це останнє, на що звертають увагу господарі котиків, а даремно. Представникам котячих необхідна періодична гігієна зубів, в іншому разі – можуть їх просто втратити.



Власникам котів потрібно стежити за гігієною їх зубів​ / Фото UnSplash

Самотність

Багато хто заводить кішку, і залишає її на весь день одну. А деякі вчиняють ще гірше, регулярно їдучи у відрядження, залишаючи сусідці ключі, щоб раз в день погодувати вихованця. Коти та кішки – істоти товариські, тому через самотність, можуть зачахнути й впасти в депресію.

Відсутність ветеринара

Побутує думка, що у тому випадку, коли кішка домашня і не ходить на вулицю, то не може підхопити будь-яку інфекцію і захворіти. Це зовсім не так!

Не забувайте, що ви самі приносите додому на вуличному взутті мільйони мікробів. Тому вкрай важливо періодично звертатися до ветеринара для огляду, вакцинації та дегельмінтизації вихованця.