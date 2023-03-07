Іноді образи переходять у відкриті недоброзичливі дії. Кіт може почати демонстративно вас ігнорувати або "мітити" територію, замість лотка використовувати взуття господаря, килимок, а то й спальне ліжко.

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Вони дуже чутливі і по-різному реагують на те, що їх зачіпає. Деякі пухнастики у такі моменти хочуть залишитись на самоті, у той час, як інші починають виношувати план помсти.

До слова, ви можете навіть не здогадуватися, які саме дії призведуть до того, що ваш котик образиться. Pets 24 пропонує вашій увазі деякі із них.

5 звичних дій, які образять вашого кота

Не можна кричати не лише на кішку, а й в її присутності. Для котів з їхнім чуйним слухом гучні звуки просто нестерпні, вони змушують тварин відчувати недовіру та стрес. Якщо кіт зробив шкоду – можна це пояснити, трохи підвищивши голос і змінивши інтонацію. Голосні крики на тваринок ні до чого доброго не призведуть. Спостереження також показують, що найбільше коти бояться порохотягів та інших шумних пристроїв.

Старайтеся не залишати кішку надовго одну. Всупереч поширеній думці, що "кішка гуляє сама по собі", вона погано переносить самотність.

Кішки можуть образитися як на брак уваги з боку господаря, так і на її надмірний прояв. Річ у тому, що коли кіт зайнятий своїми справами – спить, відпочиває на дивані, вмивається, їсть – краще його не чіпати.

А от у господаря особистого простору не повинно бути. Кішці потрібно знати все, що відбувається на її території, зачинені двері – привід для серйозної образи. Теж не варто виставляти котика за двері, якщо він хоче дослідити кімнату – дайте йому це зробити .

На що може образитися кіт / Фото UnSplash

Іноді коти дуже ображаються, коли господарі заводять іншу тваринку, навіть якщо це буде лише черепашка. Їм потрібен час, щоб познайомитися і впустити "чужинця" на свій простір. Тож не дивуйтеся, якщо під час зустрічі з новим домашнім улюбленцем кіт почне злитися, шипіти, битися чи ховатися по кутках.

Що робити, якщо кіт все ж образився

Пам'ятайте, що у жодному разі тварину не можна карати, щоб не посилити стрес. І якщо раптом кіт або кішка пустують, намагаючись помститися за щось, а ви за це їх лаєте, то образа тварин стане ще сильнішою! Зрештою це призведе лише до того, що ви остаточно зіпсуєте відносини з пухнастим.

Тоді що ж робити? Будьте м'якшими і ласкаво розмовляйте з твариною, показуючи їй, що ви налаштовані на доброзичливі відносини. Покажіть кішці, що ви її любите, попри пустощі. Дайте щось смачненьке і пограйте. І, повірте, навіть найбільш ображена кішка здасться, бачачи ваше добре ставлення.