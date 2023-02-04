Річ у тім, що це може дуже нашкодити тварині. Про те, чому не варто годувати котів із рук, розповідаємо у матеріалі. Читайте також Чому коти бояться порохотяга: причини та методи боротьби зі страхом Чому ветеринари не рекомендують годувати кішку з рук Насамперед, звикнувши до такого приймання їжі, кіт просто відмовиться їсти сам з миски. Є такі домашні тварини, які будуть сидіти перед своєю тарілкою і чекати, поки господар не погодує їх з руки. До того ж не завжди є час та бажання на таке, це ще й може нашкодити тварині. Іноді господарям доводиться їхати на тривалий час у відпустку чи відрядження, тому кота залишають на догляд іншим людям. А це означає, що тварина не настільки їх добре знає та довіряє, щоб їсти з рук, й не факт, що ваші друзі захочуть робити це. У такому випадку тварина отримає ще й додатковий стрес. Бо не тільки тимчасово залишилась без господаря, а й буде голодною, бо порушили її звичний "ритуал".

Ще годувати зі своїх рук коти ми можемо лише твердою їжею, з рідкою таке навряд вийде. Але ж кішці вона також необхідна.

Крім того, існує думка, що їжа при годуванні з рук потрапляє в організм тварини не так як потрібно, викликаючи труднощі в роботі травної системи. Та й прикус може у кішки в цьому випадку сформуватися неправильний. Адже кіт при такій формі годування часто закидає голову вверх, а це – неприродно для нього.



Чому не варто годувати кота із рук​ / Фото Freepik

Тому, якщо у вас є звичка балувати їжею свого пухнастика із рук, то доведеться її позбутись. Із самого початку, як тільки взяли в будинок кошеня, варто його привчати їсти самостійно, щоб не було проблем з годуванням в майбутньому.

Винятками можуть бути разові частування зрідка, або ті випадки, коли кіт хворіє і надто кволий, щоб їсти самостійно.