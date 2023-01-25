Спробуємо розібратися, чому "страховисько-порохотяг" викликає приступ панічного страху у домашніх пухнастиків.
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Які причини страху
Цим тваринам не подобається практично будь-який шум. Тому головну роль у ситуації відіграє шум, а також вібрація, яку створює пилотяг.
Відчуття, пережиті тваринами у момент включення приладу, будуть схожі з почуттями людини, які опинилися недалеко від літака, що готується до злету.
До того ж багато людей полюбляють навмисно спрямовувати порохотяг у бік кота. Господарям подобається спостерігати за реакцією тварини, а ось вихованець, якого вирішили "погладити" пилотягом, відчуває сильний стрес. І, якщо людям реакція пухнастиків видається кумедною, то для кота це травма, яку він пам'ятатиме довго.
Чому коти бояться порохотяга / Фото UnSplash
Що робити
Не варто намагатися познайомити кота з пилотягом і привчити його. Втім, є декілька методів, які можуть допомогти у цій ситуації:
- оберіть модель пилотяга з нижчим рівнем шуму, щоб менше травмувати тварину;
- завжди тримайте порохотяг у такому місці, щоб кіт міг звикнути до його вигляду, обнюхати тощо;
- спробуйте ставити мисочку з їжею і водою поруч з приладом. Так ваша кішка швидко звикне до того, що "страшна річ" не становить ніякої небезпеки.
Можливо, такі методи не спрацюють, адже все залежить від самої тварини. Тому краще просто не прибирайте, коли кіт у кімнаті – запустіть тварину в інше приміщення і тільки потім починайте пилотяжити.