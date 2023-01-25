Спробуємо розібратися, чому "страховисько-порохотяг" викликає приступ панічного страху у домашніх пухнастиків.

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Які причини страху

Цим тваринам не подобається практично будь-який шум. Тому головну роль у ситуації відіграє шум, а також вібрація, яку створює пилотяг.

Відчуття, пережиті тваринами у момент включення приладу, будуть схожі з почуттями людини, які опинилися недалеко від літака, що готується до злету.

До того ж багато людей полюбляють навмисно спрямовувати порохотяг у бік кота. Господарям подобається спостерігати за реакцією тварини, а ось вихованець, якого вирішили "погладити" пилотягом, відчуває сильний стрес. І, якщо людям реакція пухнастиків видається кумедною, то для кота це травма, яку він пам'ятатиме довго.

Чому коти бояться порохотяга / Фото UnSplash