Взимку Ваш чотирилапий вихованець вимагає відповідного піклування та уваги. Про це заявили і у Держприкордонслужбі, в якій на навчанні перебуває чимало собак. Кінолог відомства дав декілька порад власникам пухнастих цуценят щодо зимового догляду.
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Як доглядати цуценят взимку: поради
Взимку молоде чотирилапе покоління бережуть особливо – вітаміни та гарячі напої в пріоритеті.
В ДПСУ зауважили, що у них вольєри обладнані спеціальними лампами, які дають тепло і своєрідний вітамін D, оскільки сонце взимку не дуже можна спостерігати.
Цуцики їдять корм преміумкласу, в якому є і вітаміни. Додатково їх водять на вітамінізацію, згідно з планом вакцинування ветеринарів,
– заявили у відомстві.
Зазначають, що заняття з малечею взимку нетривалі. Кінологи кажуть, стрибати по засніжених кучугурах цуценятам швидко набридає, тому кількох коротких прогулянок на день цілком достатньо, щоб не замерзнути й набігатися.
Тож, кінолог ДПСУ радить:
- убезпечте пухнастих від переохолодження: утеплюйте вольєри та робіть короткі прогулянки;
- змініть в зимовий період раціон: давайте лише теплу їжу та теплу воду;
- слідкуйте за поведінкою тварини: якщо хвостатий занепокоєний, уважно його огляньте.
Бережіть своїх чотирилапих улюбленців, адже холодна пора року додає чималого клопоту у догляді. І пам'ятайте, головне для цуценят взимку – тепло!
Поради кінолога щодо догляду за цуценятами взимку: відео