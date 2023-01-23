Взимку Ваш чотирилапий вихованець вимагає відповідного піклування та уваги. Про це заявили і у Держприкордонслужбі, в якій на навчанні перебуває чимало собак. Кінолог відомства дав декілька порад власникам пухнастих цуценят щодо зимового догляду.

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Як доглядати цуценят взимку: поради

Взимку молоде чотирилапе покоління бережуть особливо – вітаміни та гарячі напої в пріоритеті.

В ДПСУ зауважили, що у них вольєри обладнані спеціальними лампами, які дають тепло і своєрідний вітамін D, оскільки сонце взимку не дуже можна спостерігати.

Цуцики їдять корм преміумкласу, в якому є і вітаміни. Додатково їх водять на вітамінізацію, згідно з планом вакцинування ветеринарів,

– заявили у відомстві.

Зазначають, що заняття з малечею взимку нетривалі. Кінологи кажуть, стрибати по засніжених кучугурах цуценятам швидко набридає, тому кількох коротких прогулянок на день цілком достатньо, щоб не замерзнути й набігатися.

Тож, кінолог ДПСУ радить:

убезпечте пухнастих від переохолодження : утеплюйте вольєри та робіть короткі прогулянки;

: утеплюйте вольєри та робіть короткі прогулянки; змініть в зимовий період раціон : давайте лише теплу їжу та теплу воду;

: давайте лише теплу їжу та теплу воду; слідкуйте за поведінкою тварини: якщо хвостатий занепокоєний, уважно його огляньте.

Бережіть своїх чотирилапих улюбленців, адже холодна пора року додає чималого клопоту у догляді. І пам'ятайте, головне для цуценят взимку – тепло!

Поради кінолога щодо догляду за цуценятами взимку: відео