Щоб допомогти домашнім вихованцям налагодити контакт без шкоди для житла, слід дотримуватися кількох основних правил. Ми склали для вас перелік ефективних рекомендацій. Читайте також Кіт і ялинка: як зберегти святкове дерево, якщо в домівці живе пухнастий Як подружити кота і собаку: основні правила

Собака сприймає "співмешканця" як предмет для ігор, а кіт – як потенційно небезпечного ворога. Тож, спробуйте дотримуватися наступних порад, щоб налагодити їхню дружбу:

Організуйте першу зустріч правильно – на дистанції

Це напевне найважливіший момент, адже, якщо чотирилапі почнуть правильно, то й проблем не виникатиме в майбутньому.

Знайдіть у будинку кімнату чи простір, який буде повністю доступний лише коту. Вашого собаку туди не можна буде пускати, і він чи вона повинні навчитися слідувати командам оминати цю кімнату. Суть у тому, щоби тварини звикли одне до одного, не зустрічаючись. Вони лише відчуватимуть запах та шерсть одне одного в приміщенні на цьому етапі.

Бажано, щоби в усьому домі було вдосталь місць для сховку кота: високі шафи чи простір під канапами та кріслами. Щоб у разі агресії чи нав'язливої гри собаки, кіт міг безпечно заховатися. Вам слід усвідомити, що найближчі тижні потрібно бути поруч та контролювати спілкування й взаємодію улюбленців.

Як подружити кота і собаку / Фото UnSplash

Навчайте основних команд

Якщо вашим новим улюбленцем є собака, і ви повинні привчити його до кота чи кішки, які вже жили у вас, то спробуйте спершу дисциплінувати пса. Навчіть собаку основних команд, як-от "сидіти" й "лежати", щоби контролювати його реакцію та знайомство з котом.

У такий спосіб ви зможете ще й показати улюбленцям, хто в будинку дійсно господар. Якщо вони почнуть кидатися один на одного, можна посварити, але категорично не можна бити.

Розпочніть фізичне знайомство

Коли і кіт, і собака вже будуть спокійно знати про іншу тварину, можете спробувати перейти до їхнього знайомства. Не використовуйте "безпечний простір" будь-якої з тварин. Це має бути якась інша кімната чи місце.

Перші "побачення" мають бути нетривалими й спокійними. Якщо ж хтось із них проявляє агресію, відверніть їхню увагу та виведіть з кімнати. І продовжуйте такі "сеанси" знайомства, допоки вони не звикнуть.

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Підберіть правильний підхід до годування

У обох видів різне ставлення до прийому їжі. Собака з'їсть все, що перед ним поклали і не залишить на потім ні крихти. А ось коти можуть "розтягувати" трапезу надовго і повертатися до миски кожних пів години.

Собака може легко забути про пристойність і з'їсти сухий корм для кота. Щоб цього уникнути годуйте тварин в різних кімнатах, але, якщо такої можливості немає, то в різних кутах. Ще одним пунктом стане час годування – в ін повинен бути одночасним.

Як подружити кота і собаку / Фото Science News

Якщо ви не вдома, тримайте їх окремо

Поки кіт і собака вчаться співіснувати одне з одним, не залишайте їх наодинці. Або ж зачиняйте їх у різних кімнатах, щоби вони перебували окремо.

Слід розуміти, що дива не станеться. Вам варто зважити на особливості, вік та породу ваших улюбленців перед тим, як вирішувати заводити спільно кота й собаку. Якщо ви обираєте собаку додому, то подумайте про більш м'яку й слухняну породу, в якої немає мисливських інстинктів.

І пам'ятайте про любов та увагу. Кожна тварина її потребує!