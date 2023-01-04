Кішка вперше побачила сніжинки і намагається їх спіймати

Збоку це виглядає доволі кумедно, коли кіт під снігопаду стрибає у повітря, щоб спіймати сніжинку. Особливо вони роблять такі речі при першому знайомстві з новим явищем. Один із подібних моментів нещодавно з'явився в мережі – господар зняв на відео реакцію своєї кішки, яка вперше побачила сніжинки.

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Кіт, який став героєм милого ролика, вирушив на прогулянку після того, як пройшов снігопад. Його реакція на сніг дуже кумедна.

Він уперше побачив пухнасті сніжинки, й уважно спостерігав за ними. А потім почав гратися – підстрибувати у повітря з відкритою мордочкою, аби спробувати сніговий "пластівець" на смак. Після декількох, ймовірно, невдалих спроб, кішка заспокоїлася та відійшла убік просто спостерігати за всім.

Я дивився у вікно під час снігопаду і побачив, як моя кішка підстрибує та ловить сніжинки. На щастя, у мене в руках був телефон, і я почав знімати її на камеру,

— розповів автор кумедних кадрів.

Кіт і не підозрював, що весь цей час його на камеру знімає господар, наглядаючи за пухнастим улюбленцем у вікно.

Насправді у таких котячих іграх нема нічого дивного, адже тварини теж люблять прості зимові розваги.

Кішка намагається спіймати сніжинки: кумедне відео