Головним героєм ролика став тхір, який відчайдушно намагається вийти надвір. Звірятко риє в кучугурі прохід, щоб опинитися за межами житла.

Як зазначив господар тхора, його домашній улюбленець обожнює копатися у всьому, тому й кучугура стала дуже цікавою розвагою. Але, здається, що звір лише нервує, намагаючись подолати снігову перешкоду.

Тхір відчайдушно хоче вийти надвір: відео

Тхір як домашня тварина: що треба знати

Тхір – досить незвичайна тварина для утримання в будинку. Такі звірі вимагають більшого догляду, ніж кішки чи собаки. Домашніх тхорів називають фретка або фуро. Остання назва дуже точно пояснює характер звірка – розумні та хитрі тхори обожнюють красти різні дрібниці та ховати їх про запас.

У тварини витягнуте тіло довжиною близько 50 сантиметрів з хвостом, її вага досягає 2 кілограмів. Хутро тхора ніжне, пухнасте та неймовірно приємне на дотик. Його забарвлення може бути чорним, коричневим, білим або змішаним. Домашній тхір живе до 10 років.

Водночас варто пам'ятати, що різниця між дикими та домашніми особинами невелика. Як і дикі тхори, домашні види риють нори, проникають в будь-які щілини, гризуть все, що здається їм цікавим, мітять територію.

Тхір як домашня тварина / Фото UnSplash

Щодо догляду, то тхору потрібні гігієнічні процедури, як-от стрижка кігтиків, вичісування 1 раз на тиждень м'якою пуходеркою, чистка зубів за допомогою щітки для дрібних собак і зубного гелю та купання зі спеціальним шампунем для тхорів або кошенят (1 раз на 3 тижні).

До слова, тхорів не обов'язково вигулювати – вони ходять на лоток, але все ж краще привчити їх до повідця, щоб вихованець дихав свіжим повітрям. Також слід зазначити, що тхір не завжди добре уживається з іншими тваринами, прагнучи стати одноосібним лідером.

Тож добре зважте всі переваги та недоліки перед тим, як заводити такого улюбленця, адже ми відповідальні за тих кого приручили і назад шляху не буде!