Білка влаштувала хаос на Різдво

Господиня Тейлор Стедінг розповіла, що небажаний ранній гість потрапив у будинок через нещільну черепицю даху. Як сім'я намагалася позбутися передсвяткового сюрпризу – дивіться далі!

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Білці вдалося потрапити в будинок, де вона зустріла сімейну собаку, яка переслідувала її. Потім вона стрибнула всередину дерева, щоб втекти. Але щось пішло не так – виходу там не було. Сім'ї довелося самотужки виганяти її.



Білка прокралася в дім та залізла на ялинку / Скриншот з відео

Стедінг опублікувала у Фейсбук серію відео з трьох частин зустрічі з істотою.

Усі мої знайомі з Ґрізволдом оцінять ці дев'ять хвилин чистого жаху,

— написала вона, посилаючись на сцену з фільму "Різдвяні канікули", де Кларк Ґрізволд, якого грає Чеві Чейз, виявляє білку, що сидить на його ялинці.