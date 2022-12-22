Шнауцер Ріццо перетворився у Грінча

Так, у мережі з'явилося вірусне відео з цуценям, хутро якого пофарбували під Грінча з "Як Грінч украв Різдво" доктора Сьюза. У помешканні Ешлі Спілманн в Чикаго з'явився миленький Грінч. Жінка сподівається, що її улюбленець не вкраде подарунки.

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Ешлі Спілманн із Чикаго зіткнулася з негативною реакцією після того, як поділилася відео святкового вигляду свого шнауцера Ріццо. На відео його ноги та голова пофарбовані в зелений колір, а тулуб – у червоний. Його зовнішній вигляд нагадує вигаданого персонажа Грінча, який не любив Різдво й викрадав подарунки.

У шнауцерів у будь-якому випадку зазвичай сварливі обличчя, тому я подумала, що він буде ідеальним Грінчем,

— сказала Спілманн.