Шнауцер Ріццо перетворився у Грінча
Так, у мережі з'явилося вірусне відео з цуценям, хутро якого пофарбували під Грінча з "Як Грінч украв Різдво" доктора Сьюза. У помешканні Ешлі Спілманн в Чикаго з'явився миленький Грінч. Жінка сподівається, що її улюбленець не вкраде подарунки.
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Ешлі Спілманн із Чикаго зіткнулася з негативною реакцією після того, як поділилася відео святкового вигляду свого шнауцера Ріццо. На відео його ноги та голова пофарбовані в зелений колір, а тулуб – у червоний. Його зовнішній вигляд нагадує вигаданого персонажа Грінча, який не любив Різдво й викрадав подарунки.
У шнауцерів у будь-якому випадку зазвичай сварливі обличчя, тому я подумала, що він буде ідеальним Грінчем,
— сказала Спілманн.
Її відео набрало понад 10 мільйонів переглядів у TikTok. Втім, деякі користувачі сказали, що фарбування Ріццо є "жорстоким поводженням з тваринами". Вона відповіла на коментарі щодо барвника, сказавши, що він створений спеціально для тварин, підходить для собак і "повністю безпечний".
Шнауцер Ріццо перетворився у Грінча / Фото SWNS
Чимало користувачів соцмереж пишуть, що у Ріццо дуже сумний вигляд, й пов'язують це саме з новим образом. Але Спілман сказала, що сумну поведінку Ріццо пояснюють його породою, а насправді він "дуже щаслива душа".
Господарка цуценяти розповіла, що погляд Ріццо привертає шалену увагу, коли вони виходять за межі дому. Люди божеволіють від його хутра та одразу роблять фото з ним.
Ріццо в "старому" образі / Фото SWNS
Ми дуже чекаємо Різдва. Сподіваюся, наш маленький Грінч не вкраде подарунки,
– сказала "матуся" Ріццо.
Ріццо-Грінч / Фото SWNS
Попри негативні коментарі, які отримала родина, багато глядачів висловили підтримку – їм подобається фарбоване хутро Ріццо. Один із глядачів прокоментував: "Він має чудовий вигляд! Як грумер скажу, що це ні в якому разі не шкодить йому".