Очевидно, що господарі не можуть сторожувати цілодобово біля ялинки, чи закрити улюбленця під замком. Тож слід шукати інші способи порятунку свята, ми зібрали дієві поради, як вберегти ялинку від кота.
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Як зберегти ялинку, якщо у вас живе кіт
Використовуйте розпилювач з водою
Щоб відвадити пухнастого від набігів на ялину, варто наповнити місткість і поставити неподалік дерева. Ні для кого не секрет, що коти ще ті хижаки і заздалегідь "планують" напад, тому, як тільки бачите, що вихованець готовий атакувати ялинку, розпилюйте воду йому на спину.
У такий спосіб ви дасте зрозуміти, що замах на ваше майно буде негайно припинено неприємним для кішки способом.
Не дражніть пухнастого
Нерідко під час вбирання дерева багато господарів заграють з кішкою гірляндами, кульками та іншими яскравими предметами декору. Хто ж не любить все блискуче!
Тому не дивно, коли все це виявиться на дереві, вихованець і не подумає припиняти, адже ви самі пропонували йому "гру" з цими речами.
Як вберегти ялинку від кота / Фото iStock
Сховайте нижню третину дерева
Кішки часто люблять дертися по дереву, починаючи з нижніх гілок. Тож можете спробувати загорнути стовбур дерева, де немає гілок, тканиною або матеріалом, який лякає або дратує кота. Тоді йому буде неприємно торкатися своїми лапками до колючого або матеріалу з неприємним запахом, й він швидко передумає.
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Відлякуйте кішку неприємним запахом
Напевно у вашого вихованця є свої ненависні запахи, які приводять тварину в жах. Звичайно, постійно напружувати кішку не варто, але в разі, якщо замахи на дерево тривають, то варто. За словами досвідчених кошатників, більшість котячих не терплять перцеву м'яту, тому можете використовувати розчин з ефірною олією для зрошення нижніх гілок дерева.
Крім того, якщо ви любите їсти цитрусові, то, ймовірно, були свідками того, як ваш кіт нюхнув і з огидою скривив свій милий носик. Так, більшість із них ненавидить запахи апельсинами, мандарин, лимону чи грейпфруту. Тож часто радять розкласти шкірки цитрусових поряд з ялинкою, аби відлякати пухнастого.
Як вберегти новорічну ялинку від кота / Фото Pinterest