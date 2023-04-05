Бити та жорстоко карати тварин не можна, адже це шкодить їхньому ментальному здоров'ю та погіршує взаєморозуміння між вами та улюбленцем. Про це повідомила ветеринар, дієтолог та зоопсихолог Лідія Лободіна.

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Важливо не карати тварину, а виховувати її. І чим раніше, тим краще,

– підкреслили вона.

Ветеринар розглянула найчастіші проблеми, які виникають у власників тварин:

Собака не слухається на прогулянці і втікає

Ветеринар каже, що таке може виникнути, якщо собака дії людини сприймає як гру. Зокрема, коли тварина підходить до вас і ви її сварите, собака сприймає це, що нібито вона винна, що підійшла.

Тому надалі їй не захочеться підходити, коли її кличуть. Експерт радить тренувати тварину, щоб вона підходила, коли її кличуть і хвалити за це.

Собака їсть на вулиці сміття та рештки їжі

Собаки – допитливі тварини, тому будь-який предмет з сильним запахом може їх зацікавити. Якщо власник починає сваритися, собака сприймає це, як змагання за знайдений "скарб". Тому наступного разу може з'їсти знайдену їжу якомога швидше, щоб ви не встигли відібрати.

Тож зоопсихолог радить тренувати тварину, відвертати увагу від знайденої їжі корисними ласощами.

Що робити, якщо собака підбирає їжу на вулиці / Фото UnSplash

Собака гризе та псує вдома меблі та речі

Собаки гризуть речі не від бажання нашкодити, а від почуття самотності та бажання заспокоїтися. Якщо ви приходите додому і починаєте сварити улюбленця за зіпсовані речі, він не зрозуміє, чому його сварять.

Найкраще забезпечити тварину іграшками, бажано інтелектуальними, більше грати з улюбленцем, перегляньте режим прогулянок. Якщо це не допомагає, тварину можна привчити до домашнього "вольєра" або зручної та просторої клітки.

Собака ходить в туалет вдома

Найчастіше раптова дефекація або сечовипускання у тварин відбувається внаслідок сильного стресу або проблем зі здоров'ям. Важливо, що жодна тварина не ходить в туалет в недозволеному місці "навмисно".

Варто з'ясувати, чи немає у собаки проблем зі здоров'ям. Далі слід визначити причини стресу, й усунути їх.

Тож ветеринар настійливо рекомендує правильно виховувати тварин, адже застосування сили – неприйнятне!