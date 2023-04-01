У цьому разі недостатньо просто прибрати з раціону той чи інший продукт. Розповідаємо, що робити у випадку харчової алергії у тварин.

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Харчова алергія виникає через специфічну реакцію імунної системи на складові корму. Захисний механізм організму тварини починає сприймати деякі білки, як патогенні, і бореться з ними.

Симптоми:

постійний свербіж,

хронічні розлади шлунково-кишкового тракту (діарея або блювота),

розчухування шкіри до травматизму (коти частіше вилизуються і чухаються, іноді виникає місцеве облисіння; собаки розчухують і покусують місця свербежу).

Особливість алергічних реакцій в тому, що вони не проявляються відразу. Наприклад, якщо ви нещодавно замінили корм, й у тварини розвинулася алергія, то це ще не означає, що новий корм – винуватець . Річ у тім, що алергени від споживання певного продукту для організму домашнього улюбленця можуть виникнути декілька місяців або навіть років потому.

Як зрозуміти, що викликало алергію

Якщо ви помітили зміни в поведінці та самопочутті вашого улюбленця, зверніться до ветеринара. Він перевірить, чи не викликана така реакція інфекціями або блохами. Після цього лікар проведе тест на алерген.



Що робити при харчовій алергії у тварини / Фото closevetclinic.com​

У випадку діагностування харчової алергії, тварині можуть призначити дієту, якої варто суворо дотримуватися. Тому попередьте всіх домашніх і гостей не підгодовувати кота або собаку.

Також не забувайте проводити вчасні процедури дегельмінтизації у тварин. Паразити також можуть призводити до порушень у роботі ШКТ та інших систем організму.