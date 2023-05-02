Зазначається, що вартість квитка на домашнього улюбленця – така сама, як і вартість квитка на багаж. Документ зручно купувати в застосунку разом з придбанням квитків для себе.

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Якщо ви раптом забули придбати одразу – не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку ми дали можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу,

– написали в Укрзалізниці.

Як повідомили у пресслужбі УЗ, пасажири придбали понад 10 000 перевізних документів на тварин в застосунку з моменту запуску цієї функції.

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями

По території України:

взяти із собою ветеринарний документ;

купити квиток на улюбленця, тварину до 45 сантиметрів в холці розмістити в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;

великих собак (вище 45 сантиметрів в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідцем (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Які документи потрібні для подорожі з тваринами Україною / Фото Укрзалізниці

Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)

обов'язкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;

потрібно мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;

великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідці за умови викупу всіх місць в купе.

Які документи потрібні для подорожі з тваринами за кордон / Фото Укрзалізниці

Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)

обов'язкова наявність ветеринарного паспорта міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);

великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідці за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Крім того, залежно від держави для в'їзду з України з твариною відповідно можуть вимагатись наявність мікрочипа у домашнього улюбленця, чинна вакцинація від сказу, актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу.

Також повинен бути документ, що тварина не представляє племінної цінності, сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA, свідоцтво ВЕТ-1 та інші документи.