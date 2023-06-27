До Житомира привезли тварин із херсонського притулку

Волонтерка громадської організації "ЗОО ДОЗОР" Людмила Охотнікова каже, що точної кількості собак і котів вона не знає. Їх дуже багато і притулок не в змозі утримувати всіх.

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Вчора житомиряни забрали у свої родини 40 котів і собак, сьогодні також забирають та попередньо бронюють. Більшість тварин хворі, їх огляне ветеринар. У них проблеми зі шкірою та травленням, оскільки вони перебували довгий час у воді,

– говорить Охотнікова.

Житомиряни прихистили більше сотні котів та собак, які втратили господарів внаслідок підриву Каховської ГЕС. У притулку є тварини, які потребують допомоги, і їх ніхто не бере в родини – вагітні кішки та тварини з осколковими ранами.

За словами Людмили, люди вже чекали на тварин і розбирали їх по домівках. Забрали 40 котів і собак. Тварини були виснажені та налякані. Також забрали вже цуценят демодекозних.

Врятовані тварини із Херсонщини / Фото Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Сьогодні житомиряни продовжують приїжджають за тваринами. Тих, які залишаться, лікуватимуть і стерилізуватимуть.

З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин

Понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.

Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.

Одеський зоопарк прихистив понад 200 тварин

Зоопарк в Одесі прихистив понад 200 тварин з підтоплених населених пунктів Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС. У закладі знайшли свій тимчасовий дім жаби, пітони, вужі, черепашки, єнотоподібні собаки та навіть олень.

Щодо подальшої долі врятованих тварин, то у адміністрації зоопарку немає намірів назавжди залишати їх у себе.