Яка буде подальша доля незвичайних переселенців, розповів директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Зоопарк в Одесі прихистив понад 200 тварин з Херсонщини

За словами директора, у дрібних тварин не дуже хороший стан, бо вони довгий час перебували у солоній воді. Наприклад, для жаб таке середовище не притаманне. Цуценята також довго були у воді, через це у них був кишковий розлад – зараз все нормалізувалося, вони вже починають добре їсти.

У найтяжчому стані залишається самка оленя, яку передали до закладу військові моряки. Вона перебувала без питної води 5 днів, тому зараз вимушена проходити курс лікування, аби відновити свої сили після катастрофи, каже адміністрація зоопарку.

Щодо подальшої долі врятованих тварин, то у адміністрації зоопарку немає намірів назавжди залишати їх у себе.

“У нас ніхто не залишиться, і якщо все буде добре, ми будемо усіх повертати до природи. Когось назад до Херсонщини, а когось можна буде випускати у природу в нас. Це ж дикі тварини, і увесь сенс у тому, щоб їх врятувати, виходити та випустити на волю,

– каже директор Одеського зоопарку.

Але, все ж таки, є можливість того, що дехто залишиться у зоопарку. Можливо, єнотоподібні цуценята залишаться, оскільки дуже маленькі, і їх потрібно вигодовувати.

Наразі місця для нових тварин у зоопарку вистачає, та працівники готові приймати нових евакуйованих звіряток до себе на реабілітацію.

З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин

Понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. За словами керівниці притулку, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.

Наразі там збирають кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.