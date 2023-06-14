Соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine отримує щодня десятки запитів від людей, які загубили своїх домашніх улюбленців під час евакуації та намагаються їх відшукати. Список притулків, де шукати загублених тварин Херсонщини – читайте нижче.

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Загублений у Херсоні пес знайшов своїх господарів

Ньюфаундленду Баді пощастило – його знайшли у Бабинецькому притулку в Києві.

Баді жив зі своєю родиною на Проточному провулку Херсону, що у районі Гідропарк. Цей район затопило найпершим. Баді потрапив у сім'ю ще зовсім маленьким цуценям і жив у любові та турботі. Разом зі своїми господарями він пережив окупацію під обстрілами.

Однак після підриву Каховської ГЕС, коли почала прибувати вода, Баді злякався і втік через отвір у паркані. Господарі довгий час шукали свого улюбленця, виходили на воду, однак ніде не могли знайти. Врешті-решт Баді врятували волонтери.

Знесиленого, але живого, його евакуювали до Бабинецького притулку для тварин у Києві, разом з іншими врятованими песиками,

– йдеться у повідомленні.

Зараз у Баді сильний стрес через трагедію, він адаптується до притулку. Тут за ним будуть доглядати, доки господарі не зможуть забрати свого чотирилапого додому, коли у Херсоні стане більш безпечно.

Пес Баді у притулку / Фото надане Бабинецьким притулком

Де шукати загублених тварин з Херсонщини?

Проте не всім тваринам пощастило, як Баді. Декого відчайдушно розшукують господарі. Через часті запити про пошук врятованих чотирилапих, ініціатива Save Pets of Ukraine створила список притулків, куди їх могли евакуювати.

Київ та Київська область:

Patron pet center,

Песики Києва,

Тваринний Червоний Хрест, Ірпінь,

Дім особливих хвостиків, Ірпінь,

Бабинецький притулок для тварин,

Zooplatform,

Котобанда,

Київські хвостики,

Дворняшкам дом,

Dog Help Ukraine,

Gostomel Shelter, Гостомель,

Едуардів Ковчег,

Притулок Ірини Добролюбової,

Бест Френдз.

Кіровоградська область:

Дай лапу, Знам'янка.

Кривий Ріг:

Best Friend,

Рукавичка-КР,

Еко Ферма Новий світ.

Одеса та Одеська область:

Happy Dog House,

Animas SOS Odessa,

Територія добра,

Місто вірних сердець,

Щасливий хвіст,

Мої живі собаки.

Миколаїв:

Наш милий дім Чапа,

Погляд.

Черкаси:

Друг.

Харків:

Дім янголів,

EcoCentr.

Запоріжжя:

Centaur,

Vse_hvostiki,

Центр поводження з тваринами,

Red Dog.

Дніпро:

Пегас,

Фонд Дніпро енімалс,

Shelter Friend Ukraine,

Favorite animals.

Хмельницька область:

Екозахист, Старокостянтинів,

Покинутий ангел.

Полтава:

EcoCentr Lokes,

Fluffy Angels.

Сумська область:

КітПес, Глухів.

Івано-Франківськ:

Дім хвостам,

DimSirka.

Львів:

Hard Vet,

Домівка врятованих тварин.

Також оголошення про загублених хвостиків можна розмістити в спільнотах:

Список постійно оновлюється в соціальній мережі Save Pets of Ukraine.