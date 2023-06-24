Бебібум у столичному зоопарку

Окрім малечі, там живуть народжені торік Джавеліна та Байрактар і два врятовані лемурчики з постраждалих регіонів.

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Для комфорту немаленької родини лемурчиків на острівці вдвічі збільшили літній будиночок. Також у звірят є ціла оаза з розлогими деревами, кущами та галявинами, де встановлено дерев'яні помости, грибочок від сонця й дощу, пенькові канати.

Побачити щасливе сімейство на обідньому частуванні можна цієї суботи та неділі, 24 – 25 червня, о 12:00 на Приматнику біля нижніх озер зоопарку.

В родині лемурів зростають 5 дитинчат: дивіться відео

Квиткові каси зоопарку працюють щодня:

у понеділок – із 12:00 до 17:00,

з вівторка до неділі – із 10:00 до 17:00.

На території зоопарку дозволено перебувати до 18:45.

В Київському зоопарку гусак став багатодітним батьком чужих дітей

Київський зоопарк розповів унікальну історію гусака казарки, який у сезон виведення молодняку (початок літа) усиновив 10 маленьких каченят. Раніше гусак полюбляв гуляти наодинці, але розчулився, почувши писк каченят.

Мама не могла дати їм ради, адже окрім власних дітей, прийняла 4 осиротілих каченят. Відповідну історію зоопрацівники опублікували у своїх соцмережах.

Одеський зоопарк прихистив понад 200 тварин з Херсонщини

Зоопарк в Одесі прихистив понад 200 тварин з підтоплених населених пунктів Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС.

У закладі знайшли свій тимчасовий дім жаби, пітони, вужі, черепашки, єнотоподібні собаки та навіть олень.