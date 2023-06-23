Які домашні тварини люблять людей не менше ніж собак

Цікаво, що всіх цих вихованців тримають у квартирах. А свої почуття та емоції вони демонструють просто на межі можливостей.

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  • Свиня

Йдеться не про м'ясні породи, що мешкають на свинокомплексах, а так звані "міні-піги". Це вже не просто модно. Як виявилося, за рівнем прихильності свиня ні в чому не поступається собаці.

Свинка так само вимагатиме спілкування та ласки, проявлятиме інтелект, виконуватиме команди й щиро довірятиме своєму господареві.

Міні-піг / Фото UnSplash

  • Папуга

З усіх пернатих до людини найшвидше звикає папуга, але якщо в будинку немає інших представників цього виду. Вони не просто люблять людей, а ревнують та вимагають до себе максимум уваги та спілкування, це стає звичкою для них.

Чим молодше вік папуги, тим більше він прив'язується до господаря. Деякі особи живуть до 70 років.

  • Пацюк

Домашні щури охайні, лагідні, віддані та дуже кмітливі. Вважається, що щур найрозумніша з тварин, що існують на планеті.

Пацюк / Фото UnSplash

При цьому щури люблять людей і можуть проводити багато часу на руках господаря так, наче це кіт чи кішка.