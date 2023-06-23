Свиня

Йдеться не про м'ясні породи, що мешкають на свинокомплексах, а так звані "міні-піги". Це вже не просто модно. Як виявилося, за рівнем прихильності свиня ні в чому не поступається собаці.

Свинка так само вимагатиме спілкування та ласки, проявлятиме інтелект, виконуватиме команди й щиро довірятиме своєму господареві.

Міні-піг / Фото UnSplash

Папуга

З усіх пернатих до людини найшвидше звикає папуга, але якщо в будинку немає інших представників цього виду. Вони не просто люблять людей, а ревнують та вимагають до себе максимум уваги та спілкування, це стає звичкою для них.

Чим молодше вік папуги, тим більше він прив'язується до господаря. Деякі особи живуть до 70 років.

Пацюк

Домашні щури охайні, лагідні, віддані та дуже кмітливі. Вважається, що щур найрозумніша з тварин, що існують на планеті.

Пацюк / Фото UnSplash

При цьому щури люблять людей і можуть проводити багато часу на руках господаря так, наче це кіт чи кішка.