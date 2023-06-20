Мама не могла дати їм ради, адже окрім власних дітей, прийняла 4 осиротілих каченят. Відповідну історію зоопрацівники опублікували у своїх соцмережах.
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Що відомо про нову родину
Дика качка крижня оселилась на озері з коропами коі та вивела шістьох пташенят. Водночас ветклініка зоопарку отримала 4 осиротілих каченят.
Наша турботлива мама тепло прийняла їх під своє крило. Та впоратись з 10-ма мамі було важко, їй доводилось цілий день вибиваючись з сил вишукувати та збирати весь неслухняний виводок, і тоді сталось диво,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, гусак казарки, який завжди любив гуляти наодинці територією зоопарку, почув писк каченят – і це раптово пробудило в ньому "батьківські" почуття.
Гусак з каченятами / Фото КиївЗоо
Гусак кинувся допомагати мамі зганяти малих бешкетників докупи, а потім залишився у гусячо-качиній родині як батько.
Скільки тварин є в зоопарку
Зоопарк нагадав, що щорічно приймає у себе нове поповнення диких птахів та тварин. Наразі це місце стало притулком для понад 200 видів різноманітних тварин, кожна з яких має свої вподобання щодо середовища існування.
Зелені острови, кущі, водяні басейни, високі дерева – лише перелік локацій, де з комфортом розташовуються тварини.