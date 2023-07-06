Серед таких і популяція морського судака, яка повністю загинула внаслідок катастрофи. Про це розповів член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук Сергій Афанасьєв.

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Загинула вся популяція морського судака

За словами науковця, вибух на Чорнобильській АЕС не спричинив таких наслідків для біологічного різноманіття, які зараз фіксують фахівці на півдні.

У пониззі Дніпра та у Дніпро-Бузькому лимані мешкало понад 70 видів риб, з них 18 – червонокнижних. Як мінімум один вид риб уже зник з лиця Землі. Це морський судак або буговець, який мешкав у Дніпровсько-Бузькому лимані. Довгий час він вважався вимерлим, але у 2016 році ми з'ясували, що він живий,

– розповідає науковець.

Утім, прісноводне цунамі призвело до повного зникнення всієї популяції червонокнижного морського судака. Крім того, серйозно постраждали осетрові, які під час нерестової міграції як раз підійшли до дамби та були зметені гідроударом.

Морський судак / Фото Вікіпедія

Експерт каже, що за попередніми підрахунками на півдні України загинуло приблизно 8 тисяч тонн товарної риби.

Які ще тварини постраждали

Також внаслідок підриву греблі постраждали птахи, навіть водоплавні. Всі ті, хто гніздився у траві або кущах. Наприклад, червонокнижна болотяна сова влаштовує гнізда виключно на землі. А зараз період вигодовування пташенят. Тому вся пташина молодь загинула, крім тих видів, що гніздиться високо на деревах.

Загалом на затопленій території опинилися понад 50 об'єктів природного заповідного фонду України. Залило водою більшу частину ареалу проживання таких червонокнижних гризунів, як сліпак піщаний, земляний заєць, мишівка Нордмана… Всі вони не вижили,

– заявив Афанасьєв.

Він додає, що загинули рідкісні піщані богомоли, які мешкали лише на затопленій території, тендітні стрілки Ліндена, а також оси Кольпа Клюге, яких ще називають жовтоволосими.

Стрілки Ліндена також загинули​ / Фото Вікіпедія

Професор підсумував, що загалом вже втратили кілька десятків червонокнижних видів різних тварин і що з цим робити, поки незрозуміло.

Гинуть і червонокнижні тритони

Через підрив окупантами Каховської ГЕС гинуть червонокнижні тритони. Багато з них з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря.