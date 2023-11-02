У боротьбі з холодом і голодом собаки мають ліміт виживання лише 15 годин, тоді як для котів він зменшується до 6 годин. На цьому тлі соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech дала поради для порятунку безпритульних тварин у холодну пору року, повідомляє 24 Канал.

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Як допомогти безпритульним тваринам у холод

Згідно з статистикою, в умовах нашого клімату до 70% вуличних тварин не здатні пережити свою першу зиму у житті.

А температура від -5 до -10 градусів для більшості тварин, які не знайшли укриття або домівку, стає причиною переохолодження й обмороження частин тіла. Через це тварини змушені постійно пересуватися з місця на місце. Вони майже не сплять, втомлюються, втрачають енергію. Надалі це призводить до зниження імунітету й розвитку багатьох хвороб, а може навіть й смерті.

Саме тому вуличні хвостики потребують нашої уваги. Save Pets of Ukraine наводить поради, як їм допомогти:

Харчування

Нагодувати вуличних тварин – це найпростіше, що можна зробити. Їжа дає їм енергію та можливість зігрітися.

Вода

Разом із кормом ви можете забезпечити тварин теплою водою. Вона не так швидко замерзне, як холодна, і хвостики зможуть підтримати свій водний баланс.

Тимчасовий прихисток

Якщо ви побачили, що тварина заховалася від холоду у вашому під'їзді, не виганяйте її на вулицю. Подаруйте їй можливість відігрітися.

Домівка

Ви можете збудувати тимчасову будку із підручних матеріалів. Якщо немає такої можливості, тоді хоча б облаштуйте місце на вулиці, поділившись непотрібними ковдрами. А під ковдру можна покласти пінопласт і хвостикам буде тепліше.

Родина

Візьміть хвостика до себе у родину або тимчасову перетримку. Ви можете завітати до ветеринарного лікаря, впевнитися, що тваринка здорова, сфотографувати, написати допис у соцмережах та знайти нового господаря для кудлатика.

Догляд та піклування

Якщо ви помітили ознаки обмороження, не варто робити розтирання замерзлої тварини, адже так можна пошкодити постраждалі тканини. Краще одразу відвезти тварину на огляд до ветеринарного лікаря.

Як допомогти безпритульним тваринам у холод / Фото UnSplash

Постійний нагляд

Важливо регулярно перевіряти, чи все в порядку з тваринами, які оточують вас.

Співпраця з місцевими організаціями

Знайдіть контакти організацій, які займаються захистом тварин. Вони зможуть вам надати підтримку чи професійні поради щодо подальших дій.

Фінансова підтримка

Ви можете пожертвувати кошти або матеріальні ресурси місцевим організаціям, які допомагають безпритульним тваринам.

Що допоможе чотирилапому прийняти новий дім?

В Україні безліч тварин в притулках з нетерпінням чекають можливості потрапити до турботливих власників. На жаль, значна частина цих тварин залишилася без господарів через повномасштабне вторгнення Росії.

Якщо ви все ж вирішили взяти тварину з притулку, то варто з'ясувати чимало важливих моментів. Зокрема, й про адаптацію тварини до іншого дому та господарів. Так, ініціатива Save Pets of Ukraine зібрала поради, які допоможуть адаптувати чотирилапих до нових умов.