Груба поведінка стосовно чужої тварини може не тільки призвести до конфлікту з власником, але й може спровокувати агресію тварини. Експерти назвали помилки, які часто роблять люди, щодо чужих тварин.

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Що не можна робити з чужими тваринами?

Не можна торкатися чужої домашньої тварини без дозволу

Для забезпечення ввічливості та безпеки вкрай важливо отримати дозвіл власника, перш ніж спілкуватися з твариною іншої людини. Це справедливо незалежно від розміру чи поведінки тварини, оскільки не всі собаки за своєю природою доброзичливі. Навіть найменші цуценята можуть проявляти агресію та потенційно становити ризик укусу.

Не годуйте чужих тварин

Важливо нагадати, що дуже важливо поспілкуватися з власником, перш ніж пропонувати їжу чиємусь улюбленому вихованцеві. Багато тварин мають обмеження в харчуванні, яких необхідно дотримуватися для їхнього добробуту.

Наприклад, не кожен власник домашньої тварини хоче давати ласощі своїм пухнастим товаришам. Особливо це стосується цуценят, оскільки потурання їх ніжному шлунку може мати негативні наслідки.

Крім того, вкрай важливо визнати, що кожна собака має свої унікальні харчові потреби, які вимагають суворого дотримання для забезпечення її здоров'я.

Не критикуйте чужу тварину

Експерти категорично застерігають від принизливих відгуків про чиюсь домашню тварину. Зокрема, якщо хтось не відчуває прихильності до тварин, рекомендується утримуватися від критики щодо вибору улюбленця іншою людиною.

Крім того, вважається неввічливим робити зневажливі зауваження щодо ваги чи зовнішнього вигляду кота, чи собаки.

Непрошені поради

Не варто давати непрошених порад щодо поведінки чи стану здоров'я чужої тварини. Якщо власники будуть потребувати вашої думки, вони звернуться до вас.

Що не можна робити з чужими улюбленцями / Фото UnSplash

Слідкуйте, як діти поводяться з тваринами

Щоб сприяти безпечній взаємодії між дітьми та домашніми тваринами, експерти радять батькам уважно стежити за інтересом дитини до чиєїсь тварини. Наголошуючи на важливості відповідального спілкування, дітям рекомендується отримати дозвіл власника, перш ніж спілкуватися з твариною.

Також експерти попереджають, що діти можуть ненавмисно завдати шкоди домашнім тваринам через їх грубу гру, що потенційно може призвести до травм.

Не можна запитувати, скільки власник заплатив за свою тварину

Запитувати про ціну чиєїсь тварини вважається неввічливим і особистим. Подібно до обговорення зарплати чи вартості майна, вартість тварини є особистою справою кожного. Для тих, хто зацікавлений у покупці домашньої тварини, Інтернет надає велику кількість інформації про пов'язані з цим витрати.

Фотографувати тварину без дозволу

Не фотографуйте та не знімайте на відео домашніх тварин без дозволу. Хоча більшість власників можуть прийняти цю ідею, дуже важливо ввічливо підійти до них і попросити згоди перед будь-якою фотодокументацією.