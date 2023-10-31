Так, котячі схильні відчувати страх і занепокоєння, коли незнайомі особини входять у їхні домогосподарства. Очевидно, що перестати запрошувати гостей, може бути не найпрактичнішим рішенням. Експерти вважають, що краще вжити певних заходів, щоб полегшити цей дистрес і допомогти котам подолати страх перед незнайомцями.

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Причини страху

Незнайомість . Коти тварини з територіальним інстинктом, і нові люди в їхньому домі можуть сприйматися як потенційна загроза.

. Коти тварини з територіальним інстинктом, і нові люди в їхньому домі можуть сприйматися як потенційна загроза. Попередні негативні досвіди . Якщо ваша кішка мала погані враження від попередньої зустрічі з гостями, вона може асоціювати нових людей зі страхом і небезпекою.

. Якщо ваша кішка мала погані враження від попередньої зустрічі з гостями, вона може асоціювати нових людей зі страхом і небезпекою. Територіальний інстинкт. Кішки можуть почувати себе загроженими, коли інші люди вдираються на їхню територію, особливо якщо це часто змінюються обличчя.

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Зона безпеки

У межах житлового будинку домашнім тваринам вкрай необхідно мати спеціальні місця для розради. Ці заповідники є безпечним притулком для домашніх тварин, щоб шукати притулку в моменти передбачуваної небезпеки. Оптимальним вибором для такого відступу буде котячий будинок, спеціально розроблений для задоволення потреб та інстинктів наших улюблених котів.

Поступове звикання до гостей

Щоб полегшити страждання домашніх тварин, коли додому приходить кілька відвідувачів, бажано тимчасово утриматися від проведення великих зібрань. Замість цього рекомендується поступово знайомити гостей з пухнастим мешканцем. Цього можна досягти, якщо спочатку запросити у квартиру одного друга, а потім поступово збільшувати кількість відвідувачів.

Прослідкуйте, щоб гості були терплячими й не намагалися силоміць наблизитися до кота.

Супроводжувати появу гостей чимось добрим

Щоб зменшити стрес у кішок при зустрічі з незнайомцями, експерти пропонують асоціювати ці зустрічі з приємними враженнями для наших котячих товаришів.

Згідно з дослідженнями, додавання дуже смачної їжі в їхні миски під час таких ситуацій може допомогти зменшити їхню тривогу.

Що робити, якщо кіт боїться людей / Фото UnSplash

Не посилювати тиск на кішку

Щоб забезпечити безпеку всіх гостей, рекомендується утриматися від наближення до тварини. Натомість дозвольте своїм друзям спілкуватися з вашим вихованцем, лише якщо пухнастий компаньйон підійде до них добровільно. Крім того, під час цих взаємодій рекомендується підтримувати спокійну та тиху обстановку.

Не зліться на кота

У сфері поведінки домашніх тварин дуже важливо проявляти розуміння та співчуття до наших пухнастих супутників. Зіткнувшись з котом, який намагається звикнути до незнайомих облич, гніватися чи карати не потрібно. Натомість ключ до цього полягає в непохитному терпінні та прихильності власника, що зрештою допоможе котячому подолати тривоги.

Як колір пухнастика допомагає людині по життю й навпаки?

У давні часи панувала думка, що проста присутність котячого компаньйона мала силу кардинально змінити хід життя його власника. Загадково те, що цей вплив суттєво різниться залежно від забарвлення вихованця.

На думку езотериків, на енергію тварини впливає саме колір її шерсті. У зв'язку з цим вважається, що коти мають здатність впливати на енергетику в будинках, служачи талісманами або ж навпаки. Тож, коти якого забарвлення приносять найбільше вдачі – дізнайтеся далі!