На думку езотериків, на енергію тварини впливає саме колір її шерсті. У зв'язку з цим вважається, що коти мають здатність впливати на енергетику в будинках, служачи талісманами або ж навпаки. Тож, коти якого забарвлення приносять найбільше вдачі – дізнайтеся далі!

Читайте також Серед них популярні "мультяшні": вчені закликають не купувати деякі породи котів – яка причина

Забарвлення кішки впливає на енергетику

Стародавні китайські традиції пропонують безліч захопливих і практичних знань, включаючи шановану практику фен-шуй. Це стародавнє мистецтво спрямоване на покращення загального добробуту шляхом осягнення енергії всередині нас. За своєю суттю фен-шуй обертається навколо взаємодії протилежних сил, відомих як інь та ян. За цим вченням, котячі супутники володіють особливою енергією, їхній колір потенційно впливає на енергетичне поле людини та очищає і заряджає його.

Триколірні

Триколірні коти стали провісниками величезної радості та багатства для своїх власників. Багатьом невідомо, що ці цінні котячі компаньйони приносять достаток удачі домогосподарствам своєю присутністю.

Коти, які характеризуються своєю чіткою триколірною шерстю, здавна вважалися в Японії високоповажним надбанням. Історично склалося так, що моряки не шкодували грошей на придбання цих надзвичайних створінь, визнаючи їх невідійману цінність.

Сьогодні ті, кому пощастило розділити життя з триколірними котами, часто відчувають глибоке щастя. Це можна пояснити їх чіткістю мети та непохитною рішучістю в досягненні своїх цілей – їх власники нерідко досягають висот у кар'єрі, бо вигідні пропозиції немов самі до них стікаються.

Чорні

Чорні коти стали потужними талісманами для своїх господарів, попри те, що асоціюються з невдачами. Ці котячі компаньйони володіють чудовою здатністю очищати енергію своїх людських колег, ефективно розсіюючи та зводячи нанівець будь-який негатив, який може бути присутнім.

Крім того, вважається, що присутність чорних кошенят допомагає їхнім власникам боротися з почуттям заздрості та гніву, дає їм змогу долати образи та швидко орієнтуватися на зраду в своїх соціальних колах.

Чорні коти оберігають дім від зла / Фото UnSplash

Білі та сірі

Котів з білим та сірим забарвленням шерсті здавна шанували за їх нібито здатність нести зцілення і гармонію. Згідно з поширеною думкою, домогосподарства, в яких є такі котячі компаньйони, можуть розраховувати на відчуття любові та безконфліктного середовища. Взаєморозуміння і гармонія забезпечені, а сварки зведені до мінімуму.

Таємничо те, що такий котячий компаньйон сприймається як каталізатор для розвитку романтичних зв'язків. Кажуть, якщо запросити додому того, хто вам подобається, то біла кішка допоможе прив'язати людину до себе.

Руді

У багатьох культурах вважається, що кошенята з таким забарвленням мають особливу приманку для багатства. Порівняно з магнітами, вони мають здатність втягувати золоті монети та великі банкноти.

В будинках, де живуть котячі з рудим, персиковим та золотистим забарвленням, панує атмосфера щастя, радості та удачі. Відповідно, людина, яка постійно перебуває поруч з рудим котом або кішкою, також заряджається нею.

Руді коти мають особливу приманку для багатства / Фото UnSplash

Чому кішки сплять на людях?

У світі власників кішок панує негласне правило: як тільки улюблена кішка заснула на вас, будь-які рухи суворо заборонені. Цей чудовий, але часом незручний випадок породив незліченну кількість виправдань для відмови від соціальних і навіть робочих зобов'язань.

Консультант з поведінки котів із Сакраменто, Мікель Дельгадо пояснив, чому наші вихованці насправді роблять це. Дослідник зазначає, що насправді така поведінка має кілька складових, зокрема практичну та соціальну.