Консультант з поведінки котів із Сакраменто, Мікель Дельгадо пояснив, чому наші вихованці насправді роблять це. Дослідник зазначає, що насправді така поведінка має кілька складових, зокрема практичну та соціальну.

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Чому коти сидять на людях?

Дослідники виявили, що коти мають природну схильність шукати тепла, а люди служать основним джерелом тепла. Визначено, що термонейтральна зона кота, відповідальна за підтримку постійної температури тіла тварини, становить приблизно 29,4 градуса за Цельсієм. Для порівняння, люди мають термонейтральну зону в діапазоні від 20 до 22,2 градуса Цельсія.

Попри те, що вони "одягнені" в шубу, котячі виявляють безперервний пошук тепла, будь то ніжитися під сонячними променями, згорнувшись калачиком на ноутбуках або шукати близькості людини. Здається, наші пухнасті компаньйони спритно використовують нашу присутність, щоб отримувати користь від тепла нашого тіла. Однак ця загадкова поведінка це ще не все!

Що означає, коли кіт сидить у нас на колінах?

Дельгадо, експерт із поведінки тварин, підкреслив важливість особливої поведінки котів, відомої як "лежання" або "притискання один до одного". Окрім практичних наслідків, ця поведінка також має соціальний аспект. Він припускає, що коти, яким подобається компанія один одного, часто демонструють подібну поведінку між собою.

Цікаво, що коли котячий компаньйон забирається вам на коліна, він не просто шукає фізичного комфорту, але й включає вас у своє коло спілкування. Дослідники вважають, що така поведінка може бути пов'язана з тим, як тварина проводить свої перші дні. У перші три тижні життя кошеня не в змозі регулювати температуру власного тіла, тому в цьому надзвичайно важливому аспекті виживання він сильно покладається на своїх матерів.

Чому коти сидять на людях / Фото UnSplash