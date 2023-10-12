Але це не єдина причина, що провокує психологічні порушення. Розповідаємо, що спричиняє стрес у тварин та як допомогти улюбленцям у матеріалі соціальної ініціативи Save Pets of Ukraine, наданому 24 каналі.

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Ментальне здоров'я домашніх улюбленців

Негативний вплив на тварин мають:

тривала відсутність господаря;

утримання собаки на прив'язі або в замкнутому просторі;

непослідовність у вихованні. Якщо власник спочатку забороняє, а за деякий час дозволяє робити певну дію, тоді собака відчуває подвійні емоції й протягом довгого часу не розуміє, яка його поведінка вважається правильною, а яка – ні;

агресія або травмуючі контакти з незнайомцями чи іншими тваринами;

зміна місця проживання;

вроджені психічні розлади.

Виражене нервове потрясіння становить значний ризик для здоров'я тварин. Кішки, наприклад, можуть страждати від геморагічного циститу або набряку легенів в результаті тривалого стресу.

Подібним чином собаки стикаються з потенційними ускладненнями, як-от проблеми з травленням через переїдання або вживання неїстівних предметів. Також прояв стресу у собак може проявлятися в надмірному самооблизуванні, що в кінцевому підсумку викликає дерматит.

Звертайтеся до вашого ветеринарного лікаря, якщо ви помічаєте зміни у поведінці ваших улюбленців. Так, зможете вчасно виявити стрес та допомогти його подолати.

Які симптому стресу у тварин?

підвищена чутливість до дотиків чи звуків, яких може боятися;

постійне вилизування, розчісування або вигризання хутра;

відсутність апетиту або, навпаки, постійне "заїдання" стресу;

страх залишитись вдома на самоті;

посмикування або тремтіння частин тіла;

котики можуть почати ходити в туалет в інших місцях

Але чи дійсно ці симптоми спровоковані стресом, а не фізичним захворюванням, можна дізнатися лише на огляді у ветеринарного лікаря.

Як допомогти хвостикам подолати стрес?

Фізична терапія

Увага, дотики та спілкування

Тваринки в стані стресу потребують підвищеної уваги та ласки. З ними необхідно частіше спілкуватися, погладжувати, робити масаж, аби забезпечити повну релаксацію. Регулярно вигулювати тваринок та грати з ними у рухливі ігри.

Ментальне здоров'я домашніх улюбленців / Фото UnSplash

Раціон

Ви можете включити до їх щоденного раціону відповідні харчові добавки, які знімають напругу: L-триптофан – амінокислоту, яка природним шляхом покращує сон, зменшує занепокоєння та психічну напругу; вітамін B6 для підтримки належного функціонування нервової системи, або комплекс екстрактів лікарських рослин (валеріани та меліси).

Виховання

Тваринка повинна чітко розуміти, якої поведінки ви чекаєте від неї. Погана поведінка не повинна заохочуватись, а за хорошу можна пригощати ласощами. Встановлюйте чіткі правила та завжди їх дотримуйтеся.

Будьте поряд

Перебування на самоті, без присутності господаря – це стрес для кожного хвостика. Якщо ви не маєте можливості постійно бути поряд з улюбленцем, обладнайте йому затишний куточок та покладіть туди свою річ.

Громадські місця

Якщо вашого улюбленця лякає велике скупчення людей – не слід його водити в подібні місця, краще нехай на короткий час залишиться вдома.

Феромони

Це біологічно активні речовини, які допомагають заспокоїти тварин у стресових ситуаціях.

Синтезований феромон імітує дію справжніх феромонів. До прикладу того, що самки виділяють з молочних залоз після пологів. Цей феромон забезпечує взаємозв'язок цуценяти й матері та має заспокійливий ефект на цуценя. Тому налякані цуценята поруч з мамою відчувають себе в безпеці, попри страх невідомості.

Медикаментозна терапія

Застосовувати антидепресанти й будь-які психотропні препарати потрібно лише за призначенням ветеринарного фахівця з дотриманням дозування. З легшими заспокійливими засобами теж краще бути обережним, попередньо проконсультувавшись з фахівцем.

Цікаво: чи замислювалися ви коли-небудь про те, як наші вихованці справляються з нудьгою? Кішки, як правило, сплять від 15 до 20 годин на день, тому складно відрізнити здоровий сон від нудьги. Ветеринари розповіли, який вигляд може мати нудьга в домашніх тварин і що станеться, якщо з нею не боротися.