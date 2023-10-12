Але це не єдина причина, що провокує психологічні порушення. Розповідаємо, що спричиняє стрес у тварин та як допомогти улюбленцям у матеріалі соціальної ініціативи Save Pets of Ukraine, наданому 24 каналі.
Читайте також Чи справді люди знаходять більше розради в товаристві з котами, ніж у стосунках
Ментальне здоров'я домашніх улюбленців
Негативний вплив на тварин мають:
- тривала відсутність господаря;
- утримання собаки на прив'язі або в замкнутому просторі;
- непослідовність у вихованні. Якщо власник спочатку забороняє, а за деякий час дозволяє робити певну дію, тоді собака відчуває подвійні емоції й протягом довгого часу не розуміє, яка його поведінка вважається правильною, а яка – ні;
- агресія або травмуючі контакти з незнайомцями чи іншими тваринами;
- зміна місця проживання;
- вроджені психічні розлади.
Виражене нервове потрясіння становить значний ризик для здоров'я тварин. Кішки, наприклад, можуть страждати від геморагічного циститу або набряку легенів в результаті тривалого стресу.
Подібним чином собаки стикаються з потенційними ускладненнями, як-от проблеми з травленням через переїдання або вживання неїстівних предметів. Також прояв стресу у собак може проявлятися в надмірному самооблизуванні, що в кінцевому підсумку викликає дерматит.
Звертайтеся до вашого ветеринарного лікаря, якщо ви помічаєте зміни у поведінці ваших улюбленців. Так, зможете вчасно виявити стрес та допомогти його подолати.
Які симптому стресу у тварин?
- підвищена чутливість до дотиків чи звуків, яких може боятися;
- постійне вилизування, розчісування або вигризання хутра;
- відсутність апетиту або, навпаки, постійне "заїдання" стресу;
- страх залишитись вдома на самоті;
- посмикування або тремтіння частин тіла;
- котики можуть почати ходити в туалет в інших місцях
Але чи дійсно ці симптоми спровоковані стресом, а не фізичним захворюванням, можна дізнатися лише на огляді у ветеринарного лікаря.
Як допомогти хвостикам подолати стрес?
Фізична терапія
- Увага, дотики та спілкування
Тваринки в стані стресу потребують підвищеної уваги та ласки. З ними необхідно частіше спілкуватися, погладжувати, робити масаж, аби забезпечити повну релаксацію. Регулярно вигулювати тваринок та грати з ними у рухливі ігри.
Ментальне здоров'я домашніх улюбленців / Фото UnSplash
- Раціон
Ви можете включити до їх щоденного раціону відповідні харчові добавки, які знімають напругу: L-триптофан – амінокислоту, яка природним шляхом покращує сон, зменшує занепокоєння та психічну напругу; вітамін B6 для підтримки належного функціонування нервової системи, або комплекс екстрактів лікарських рослин (валеріани та меліси).
- Виховання
Тваринка повинна чітко розуміти, якої поведінки ви чекаєте від неї. Погана поведінка не повинна заохочуватись, а за хорошу можна пригощати ласощами. Встановлюйте чіткі правила та завжди їх дотримуйтеся.
- Будьте поряд
Перебування на самоті, без присутності господаря – це стрес для кожного хвостика. Якщо ви не маєте можливості постійно бути поряд з улюбленцем, обладнайте йому затишний куточок та покладіть туди свою річ.
- Громадські місця
Якщо вашого улюбленця лякає велике скупчення людей – не слід його водити в подібні місця, краще нехай на короткий час залишиться вдома.
- Феромони
Це біологічно активні речовини, які допомагають заспокоїти тварин у стресових ситуаціях.
Синтезований феромон імітує дію справжніх феромонів. До прикладу того, що самки виділяють з молочних залоз після пологів. Цей феромон забезпечує взаємозв'язок цуценяти й матері та має заспокійливий ефект на цуценя. Тому налякані цуценята поруч з мамою відчувають себе в безпеці, попри страх невідомості.
Медикаментозна терапія
Застосовувати антидепресанти й будь-які психотропні препарати потрібно лише за призначенням ветеринарного фахівця з дотриманням дозування. З легшими заспокійливими засобами теж краще бути обережним, попередньо проконсультувавшись з фахівцем.