Але це не єдина причина, що провокує психологічні порушення. Розповідаємо, що спричиняє стрес у тварин та як допомогти улюбленцям у матеріалі соціальної ініціативи Save Pets of Ukraine, наданому 24 каналі.

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Ментальне здоров'я домашніх улюбленців

Негативний вплив на тварин мають:

  • тривала відсутність господаря;
  • утримання собаки на прив'язі або в замкнутому просторі;
  • непослідовність у вихованні. Якщо власник спочатку забороняє, а за деякий час дозволяє робити певну дію, тоді собака відчуває подвійні емоції й протягом довгого часу не розуміє, яка його поведінка вважається правильною, а яка – ні;
  • агресія або травмуючі контакти з незнайомцями чи іншими тваринами;
  • зміна місця проживання;
  • вроджені психічні розлади.

Виражене нервове потрясіння становить значний ризик для здоров'я тварин. Кішки, наприклад, можуть страждати від геморагічного циститу або набряку легенів в результаті тривалого стресу.

Подібним чином собаки стикаються з потенційними ускладненнями, як-от проблеми з травленням через переїдання або вживання неїстівних предметів. Також прояв стресу у собак може проявлятися в надмірному самооблизуванні, що в кінцевому підсумку викликає дерматит.

Звертайтеся до вашого ветеринарного лікаря, якщо ви помічаєте зміни у поведінці ваших улюбленців. Так, зможете вчасно виявити стрес та допомогти його подолати.

Які симптому стресу у тварин?

  • підвищена чутливість до дотиків чи звуків, яких може боятися;
  • постійне вилизування, розчісування або вигризання хутра;
  • відсутність апетиту або, навпаки, постійне "заїдання" стресу;
  • страх залишитись вдома на самоті;
  • посмикування або тремтіння частин тіла;
  • котики можуть почати ходити в туалет в інших місцях

Але чи дійсно ці симптоми спровоковані стресом, а не фізичним захворюванням, можна дізнатися лише на огляді у ветеринарного лікаря.

Як допомогти хвостикам подолати стрес?

Фізична терапія

  • Увага, дотики та спілкування

Тваринки в стані стресу потребують підвищеної уваги та ласки. З ними необхідно частіше спілкуватися, погладжувати, робити масаж, аби забезпечити повну релаксацію. Регулярно вигулювати тваринок та грати з ними у рухливі ігри.

Ментальне здоров'я домашніх улюбленців / Фото UnSplash

  • Раціон

Ви можете включити до їх щоденного раціону відповідні харчові добавки, які знімають напругу: L-триптофан – амінокислоту, яка природним шляхом покращує сон, зменшує занепокоєння та психічну напругу; вітамін B6 для підтримки належного функціонування нервової системи, або комплекс екстрактів лікарських рослин (валеріани та меліси).

  • Виховання

Тваринка повинна чітко розуміти, якої поведінки ви чекаєте від неї. Погана поведінка не повинна заохочуватись, а за хорошу можна пригощати ласощами. Встановлюйте чіткі правила та завжди їх дотримуйтеся.

  • Будьте поряд

Перебування на самоті, без присутності господаря – це стрес для кожного хвостика. Якщо ви не маєте можливості постійно бути поряд з улюбленцем, обладнайте йому затишний куточок та покладіть туди свою річ.

  • Громадські місця

Якщо вашого улюбленця лякає велике скупчення людей – не слід його водити в подібні місця, краще нехай на короткий час залишиться вдома.

  • Феромони

Це біологічно активні речовини, які допомагають заспокоїти тварин у стресових ситуаціях.

Синтезований феромон імітує дію справжніх феромонів. До прикладу того, що самки виділяють з молочних залоз після пологів. Цей феромон забезпечує взаємозв'язок цуценяти й матері та має заспокійливий ефект на цуценя. Тому налякані цуценята поруч з мамою відчувають себе в безпеці, попри страх невідомості.

Медикаментозна терапія

Застосовувати антидепресанти й будь-які психотропні препарати потрібно лише за призначенням ветеринарного фахівця з дотриманням дозування. З легшими заспокійливими засобами теж краще бути обережним, попередньо проконсультувавшись з фахівцем.