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Дрімота, спільні обійми та перегляд телевізора — ось ті ситуації, в яких господарі вважають за краще проводити час зі своїм вихованцем, а не з коханою людиною.

31% опитаних заявили, що вважали за краще б розділити ковдру зі своєю кішкою;

47% опитаних також зазначили, що домашній вихованець їх менше дратує.

Кожна кішка унікальна, має свій характер і унікальні примхи, які роблять її дуже улюбленим членом сім'ї, що підтверджується результатами нового дослідження, яке наголошує на тому, що люди відчувають величезну любов до своїх тварин,

— сказала Рейчел Сондерс, менеджерка Battersea з повернення і добробуту тварин.

Також з'ясувалося, що три чверті власників розмовляють зі своєю кішкою більш ніж один раз на день, а 23% довіряють своєму улюбленцю інформацію, якою ніколи б не поділилися ні з ким іншим.

Власники кішок віддають перевагу товариству тварини, ніж свого партнера / Фото UnSplash

Щодо схожості у характерах, то 51% власників котів вважають, що їхній характер відповідає характеру кішки, яка в них мешкає. Найбажанішими рисами є прив'язаність, характер і прихильність. А 31% заявили, що шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у романтичному партнері.

Головними причинами, через які власники кішок рекомендують завести домашню тварину, є дружнє спілкування, поліпшення психічного здоров'я і безоплатна любов.