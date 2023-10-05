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Як повідомляється, під час дослідження вчені розкрили давню загадку навколо низькочастотних звуків, які видають певні істоти. Неприємність викликала той факт, що ці глибокі звуки зазвичай асоціюються з більшими тваринами, які можуть похвалитися подовженими голосовими зв'язками. Проте, вчені стверджують, що виявили суттєвий елемент, що стоїть за характерною акустичною ознакою цих пухнастих істот.

Характерне муркотіння кішок насправді налаштоване на автопілоті. Їхнє твердження, по суті, кидає виклик широко поширеній думці про те, що активні м'язові скорочення є причиною муркотіння,

– каже фахівець з голосу Крістіана Гербста з Віденського університету в Австрії.

Натомість автори дослідження вважають, що муркотіння є пасивною аеродинамічною поведінкою, яка автоматично триває після того, як мозок посилає ініціювальний сигнал. Передбачається, що низькочастотні вібрації голосових зв'язок включають особливий і незвично довгий голосовий режим.

Спеціальні подушечки для муркотіння у тварин працюють на фундаментальних принципах, подібних до того, як люди створюють низькі та пискляві звуки, залучаючи вібрацію голосових зв'язок на надзвичайно низькій частоті. Примітно, що ці подушечки дозволяють котам муркотіти, попри те, що їхні голосові зв'язки значно коротші за наші. Фактично вони використовують ті самі механізми, які зазвичай генерують високочастотні вокалізації, такі як нявкання.

Учені розкрили таємницю того, як муркочуть кішки / Фото UnSplash

Що це за подушечки?

Муркотливі подушечки являють собою колагенові та еластинові волокна, й знаходяться в сполучних тканинах. Ці структури відіграють вирішальну роль у поглинанні високих частот звуків у котячих. Хоча ці крихітні подушечки діаметром до 4 міліметрів раніше спостерігалися у котів, їхня функція залишалася незрозумілою.

Гербст та його команда в ході дослідження вилучили гортань, у якій розташовані голосові зв'язки, у восьми померлих домашніх котів. Застосовуючи обережний тиск на голосові зв'язки, тепле та вологе повітря проходило, що призводило до чіткого муркотіння, яке видавали всі гортані. Цікаво, що це явище відбулося без будь-яких супроводжувальних м'язових скорочень або нейронної активності.